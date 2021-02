Com 2 gols de Cristiano Ronaldo, Juventus bate Internazionale pela Copa da Itália

Cristiano Ronaldo fez os dois gols da Juventus na vitória por 2 a 1 sobre a Internazionale, nesta terça-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

As equipes voltam a se enfrentar dia 9, em Turim, e um empate garante a equipe do astro português na decisão da competição. Na outra semifinal, Napoli e Atalanta fazem o primeiro duelo, nesta quarta-feira, em Nápoles.

Os times atuaram em Milão em alta velocidade e cada bola foi disputada de forma bastante intensa. Logo aos nove minutos, o argentino Lautaro Martinez surgiu como um raio no meio da zaga da Juventus para bater firme, após cruzamento da direita feito por Barella. O veterano goleiro Buffon falhou no lance.

Em dia inspirado, Cristiano Ronaldo incomodou demais a zaga milanesa e empatou o jogo, aos 26 minutos. O colombiano Cuadrado foi derrubado dentro da área pelo inglês Ashley Young. A penalidade foi confirmada pelo árbitro após analisar com ajuda do VAR e o astro cobrou no centro do gol, alto e forte.

A virada veio aos 35 minutos, após falha geral da zaga da Inter. Rápido e esperto, Cristiano Ronaldo roubou a bola e só a empurrou para o gol vazio.

O segundo tempo foi nervoso e mais uma vez com as equipes demonstrando grande disposição. Mas a vaga na final está aberta para a próxima terça-feira, em Turim.