Com dois gols de Vizeu, Flamengo vence o Bangu por 3 a 1

O Flamengo venceu o Bangu por 3 a 1, neste sábado, no estádio Raulino Oliveira, e, Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, a última desta primeira fase. Com um time formado por reservas em campo, o time rubro-negro chegou a 19 pontos e assumiu temporariamente a liderança do Grupo B, à espera do resultado de Botafogo e Boavista, neste domingo. Já o Bangu, com 11 pontos, segue na terceira colocação do Grupo A, mas já está classificado para a Taça Guanabara.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Figueirense no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 19h30, pela Copa Sul-Minas-Rio. Já o Bangu retorna para a primeira partida da Taça Guanabara.

O técnico Muricy Ramalho acertou ao apostar nos jovens Felipe Vizeu, que marcou duas vezes, e Thiago Santos. Ambos tiveram atuação muito boa, criando jogadas e aparecendo positivamente para o jogo. O ponto negativo foi o zagueiro César Martins, que errou passes que custaram um gol. A nova safra de juniores pode ser muito útil para o clube neste ano. Do lado do Bangu, William Amendoim se apresentou sempre para o jogo e acabou abrindo o placar. Fez um gol de oportunismo e quase marcou outro.

O JOGO

O Flamengo iniciou o jogo no comando, mas demorou a criar jogadas de perigo. Num primeiro momento, o rubro-negro mostrou desentrosamento e muitos erros de passe. O Bangu se aproveitou e, aos 26 minutos, Dyeguinho bateu forte cruzado da direita, Cesar Martins cortou mal. No rebote, William Amendoim ficou livre para empurrar a bola para dentro e abrir o placar no Raulino de Oliveira.

A resposta rubro-negra veio dez minutos depois. Em cobrança de lateral rápida, Ederson construiu a jogada pela lado esquerdo e cruzou rasteiro na área. O goleiro André espalmou e Felipe Vizeu aproveitou a oportunidade para, dentro da pequena área, marcar o gol de empate. Gabriel apareceu bem em dois novos lances. Aos 38, bateu da entrada da área e a bola passou raspando na trave esquerda. Aos 40, Pará fez boa jogada pela linha de fundo e recuou para o atacante, livre na grande área. Ele acertou um petardo, mas a bola parou na cabeça de um zagueiro.

A aposta de Muricy nos jovens da base pareceu dar resultado. Aos 46, Pará encontrou Thiago Santos na área. O atacante chutou e a bola ficou na zaga. No rebote, o lateral encontrou o novato novamente em boa posição, que bateu bem para fazer o gol da virada do Flamengo.

Com a vantagem, o time da Gávea voltou empolgado para a segunda etapa. Aos 3, pênalti não marcado. Aos 12, Canteros recebeu frente a frente com o goleiro André. O volante demorou a bater e André conseguiu salvar o Bangu.

Aos 13, Felipe Vizeu se consagrou na partida. Em chutou cruzado de Chiquinho, André espalmou e a bola sobrou nos pés de Vizeu, bem posicionado. O atacante chutou forte de canhota e marcou seu segundo gol no jogo.

César Martins esteve mal em campo. Aos 16, ao tentar sair jogando, deu a bola de graça nos pés de William Amendoim na frente da área. O atacante bateu no canto e Alex Muralha espalmou com a ponta dos dedos para escanteio.

Aos 20, Thiago Santos recebeu cruzamento de Ederson na área e pegou de primeira, mas o goleiro se recuperou das falhas e defendeu. Aos 34, nova folha de César Martins. Atabalhoado, fez falta desnecessária em Igor de Paulo e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Muralha voou e defendeu para escanteio.

O Flamengo seguiu criando boas jogadas até o final, com destaques para Thiago Santos e Gabriel, que embora tenha tentado muito não conseguiu marcar o seu.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 BANGU

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Léo Duarte, César Martins e Chiquinho; Márcio Araújo, Canteros (Ronaldo) e Ederson (Lucas Paquetá); Thiago Santos, Felipe Vizeu e Gabriel. Técnico: Muricy Ramalho.

BANGU - André; Giovanni Carioca, Matheus Avelar, Anderson Penna e Guilherme; Dyeguinho, Luan Sérgio (Léo Garcia), Daniel e Magno; William Amendoim (Igor de Paulo) e Tiago Barreiros (Geraldo). Técnico: Emanoel Sacramento.

GOLS - William Amendoim, aos 26, Felipe Vizeu, aos 36, e Thiago Santos, aos 46 minutos do primeiro tempo; Felipe Vizeu, aos 13 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Paquetá (Flamengo); Magnum, Geraldo (Bangu).

ÁRBITRO - João Ennio Sobral (RJ).

RENDA - R$ 72.820,00.

PÚBLICO - 3.976 presentes (2.868 pagantes).

LOCAL - Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).