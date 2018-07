Com 2 gols de Giroud no início, França vence Dinamarca em amistoso

Já classificada para a Eurocopa de 2016 por ser o país-sede da competição, a França venceu a Dinamarca por 2 a 1, neste domingo, em amistoso realizado em Copenhague. O destaque do confronto foi o atacante Olivier Giroud, do Arsenal, que fez os dois gols da seleção francesa, já no começo da partida.

O jogador de 29 anos de idade balançou as redes pela primeira vez desde março com a camisa da equipe nacional. E ele marcou por duas vezes em um intervalo de apenas dois minutos, aos 3 e aos 5 da etapa inicial. A sua atuação ganhou destaque também pelo fato de que a França não pôde contar com Benzema, atacante do Real Madrid, que se machucou em amistoso contra a Armênia, na última quinta-feira, em Nice.

Primeiro Giroud recebeu bom passe pela esquerda da área e chutou cruzado. O goleiro Schmeichel ainda tocou na bola, mas ela passou por baixo dos seus braços e entrou. E em seguida, após cruzamento da esquerda, Giroud finalizou de primeira pelo alto. Schmeichel defendeu apenas parcialmente e o próprio atacante aproveitou o rebote para fazer 2 a 0.

Depois disso, a França administrou o placar até o finalzinho da partida, quando a Dinamarca descontou com um golaço de Erik Sviatchenko, que viu o goleiro francês adiantado e acertou belo chute no ângulo, aos 46 minutos.

Fruto de um acordo com a Uefa, a França fez uma série de amistosos contra seleções que folgaram nas rodadas do Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa, que neste domingo tiveram a Albânia vencendo a Armênia por 3 a 0 e obrigando a Dinamarca a jogar a repescagem por uma vaga no torneio continental.

Ou seja, o dia acabou sendo duplamente ruim para os dinamarqueses, que na última quinta-feira haviam sido derrotados por Portugal, fora de casa, em seu último jogo na fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa. Assim, os dinamarqueses fecharam o qualificatório na terceira posição do Grupo I e terão de disputar um mata-mata na repescagem em busca de uma vaga na Euro de 2016.