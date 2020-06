Com 2 gols de Haaland, Dortmund bate RB Leipzig e fica com o vice do Alemão

Este sábado foi dia de rodada cheia do Campeonato Alemão, com todos os nove jogos da 33ª rodada ocorrendo simultaneamente. A partida de maior destaque foi a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 0 sobre o RB Leipzig, fora de casa, no confronto direto pela segunda posição. Com o triunfo, o time aurinegro assegurou o vice-campeonato e se garantiu na próxima edição da Liga dos Campeões.

O resultado no duelo direto pelo segundo lugar deixou o Borussia Dortmund com 69 pontos e o RB Leipzig, com 63. Restando apenas um jogo para o término da competição, a equipe de Dortmund, portanto, não pode ser mais alcançada e se tornou vice-campeã nacional pela segunda temporada consecutiva. Terceira colocada, a equipe de Leipzig ainda não garantiu um lugar na Liga dos Campeões, mas está muito perto disso.

O jovem noruguês Erling Haaland marcous os dois gols do triunfo do Dortmund, chegando à impressionante marca de 16 tentos em 17 jogos na competição. Em toda a temporada, ele balançou as redes 44 vezes em 37 partidas. Neste sábado, o atacante teve até mais chances para melhorar ainda mais seus números, mas parou no goleiro Gulacsi.

O já campeão Bayern de Munique, que confirmou na última terça-feira a conquista nacional pelo oitava temporada consecutiva, não relaxou após o título e venceu mais uma. Mesmo com um time repleto de garotos e sem vários de seus principais jogadores, o time bávaro derrotou o Freiburg por 3 a 1, em casa, e emplacou a 12ª vitória consecutiva.

O destaque foi o polonês Robert Lewandowski, que balançou as redes duas vezes e alcançou a marca de 33 gols em 30 jogos no torneio, tornando-se o maior artilheiro estrangeiro em uma única edição. Nesta temporada, considerando as partidas pela seleção polonesa, o centroavante ostenta 52 gols. Kimmich também marcou e Höler descontou para os visitantes.

COMPETIÇÕES EUROPEIAS

Com Bayern de Munique e Borussia Dortmund certos na próxima edição da Liga dos Campeões, restam duas vagas para o principal torneio de clubes europeu. O RB Leipzig está virtualmente garantido, portanto, Borussia Mönchengladbach, que passou pelo lanterna e já rebaixado Paderborn por 3 a 1, e Bayer Leverkusen, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Hertha Berlin - o brasileiro Matheus Cunha marcou um dos gols - brigam pelo outro lugar. No momento o Mönchengladbach leva vantagem, já que ocupa o quarto lugar, com 62 pontos, dois de diferença para o adversário.

Wolfsburg e Hoffenheim venceram e se garantiram na Liga Europa. Ambos golearam nesta rodada. O primeiro fez 4 a 1 no Schalke 04 fora de casa e o segundo, jogando como mandante, aplicou 4 a 0 no Union Berlin. Os dois somam 49 pontos e o Wolfsburg aparece à frente, na sexta posição, por ter melhor saldo de gols que o rival. Como nenhum dos dois pode alcançar o quinto lugar, hoje ocupado pelo Leverkusen, um terá de disputar a fase prévia para conseguir entrar no estágio de grupos da Liga Europa.

Nos outros jogos da rodada, Colônia e Eintracht Frankfurt empataram em 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Fortuna Düsseldorf e Augsburg, e o Werder Bremen foi derrotado por 3 a 1 pelo Mainz 05, este livre de qualquer possibilidade de ser rebaixado.

O Werder Bremen é o penúltimo colocado, com 28 pontos, e hoje estaria rebaixado. A equipe de Bremen briga com o Fortuna Düsseldorf, que tem dois pontos a mais, pela disputa do playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão.