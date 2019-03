Com 2 gols de Hazard, Bélgica bate a Rússia nas Eliminatórias da Euro

Com dois gols marcados por Eden Hazard, a Bélgica venceu a Rússia por 3 a 1 nesta quinta-feira, em Bruxelas, no seu jogo de estreia nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Atuais líder do ranking da Fifa, a seleção belga disputou o duelo que fechou a primeira rodada do Grupo I do qualificatório da competição continental.

No confronto, o jovem meia Youri Tielemans, de 21 anos, abriu o placar para a equipe da casa aos 14 minutos do primeiro tempo. Já aos 16, porém, os russos empataram com Denis Cheryshev, ajudado por uma grande falha do goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid.

Os anfitriões da Copa do Mundo de 2018 deram trabalho à Bélgica, mas a seleção que faturou o terceiro lugar neste último Mundial voltou a ficar em situação mais confortável ainda na primeira etapa, aos 44 minutos, quando Hazard converteu uma penalidade, sofrido por ele próprio, para deixar a sua equipe novamente em vantagem.

E, no finalzinho do segundo tempo, aos 43, o meia do Chelsea balançou as redes mais uma vez para selar o 3 a 1 sobre a Rússia, que foi uma das três seleções derrotadas nesta primeira jornada do Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa. O lateral-direito brasileiro naturalizado russo Mario Fernandes atuou o tempo todo do duelo desta quinta como titular.

Horas mais cedo, o Chipre soube aproveitar bem o fator casa ao golear San Marino por 5 a 0, enquanto o Casaquistão também fez valer com autoridade a sua condição de mandante ao superar a Escócia por 3 a 0. Pelo saldo de gols superior, os cipriotas abriram o qualificatório se garantindo na liderança da chave, seguidos pelos casaques, enquanto a Bélgica, também com três pontos, ocupa o terceiro lugar.

Na segunda rodada deste Grupo I, no domingo, o Chipre voltará a jogar em casa, contra a Bélgica, em confronto direto pela liderança. Casaquistão x Rússia e San Marino x Escócia serão os duelos que completarão a próxima jornada desta chave.

GRUPO G

Outros três jogos foram disputados nesta quinta-feira pela primeira rodada do Grupo G das Eliminatórias da Eurocopa. Em um deles, a Polônia derrotou a Áustria por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol marcado pelo atacante Krzysztof Piatek, do Milan, aos 24 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, os poloneses somaram os seus três primeiros pontos, assim como ocorreu com a Macedônia, que em outro duelo da chave superou a Letônia por 3 a 1, em casa. Já Israel e Eslovênia empataram por 1 a 1, na cidade israelense de Haifa, e dividem a terceira posição do Grupo G.

A segunda rodada desta chave também será realizada deste domingo, quando ocorrerão os duelos Israel x Áustria, Polônia x Letônia e Eslovênia x Macedônia.