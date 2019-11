Com 2 gols de Higuaín, Juventus bate a Atalanta de virada e assegura a liderança

Sem Cristiano Ronaldo, preservado em razão de um desgaste muscular depois de defender a seleção portuguesa em dois compromissos, a Juventus teve dificuldade, mas contou com grande atuação de Gonzalo Higuaín para conseguir superar a Atalanta de virada, neste sábado, por 3 a 1, em duelo disputado em Bérgamo.

Com o resultado, a Juventus se manteve na liderança do Campeonato Italiano, já que foi aos 35 pontos e abriu quatro para a vice-líder Inter de Milão, que ainda entra em campo contra o Torino neste sábado. Apesar do revés, a Atalanta faz boa campanha neste início de torneio e ocupa o quinto posto, com 22 pontos.

Com Cristiano Ronaldo poupado, quem brilhou foi Higuaín. Em uma partida em que a equipe de Turim teve dificuldades na criação das jogadas, o centroavante argentino foi eficiente, aproveitando as poucas oportunidades disponíveis e ainda fez as vezes de garçom.

A Atalanta poderia ter tido melhor sorte, já que dominou o primeiro tempo e pressionou o rival de Turim. No entanto, não estava com a pontaria em dia e chegou até a perder um pênalti, desperdiçado pelo atacante gambiano Barrow.

No início da etapa final, Barrow se redimiu e serviu Gosens, que, sozinho, abriu o marcador, premiando a insistência e o bom futebol dos donos da casa. No entanto, a Juventus, pressionada, cresceu após levar o gol e contou com o destaque de Higuaín para rapidamente reverter o cenário desfavorável.

O argentino empatou a partida aos 28, em rebote de chute que explodiu no brasileiro Rafael Toloi, e anotou o segundo, o da virada, oito minutos depois, aproveitando cruzamento do colombiano Cuadrado. No final, nos acréscimos, ainda deu tempo de ele servir Dybala, que invadiu a área e marcou um golaço para selar a vitória.

A Juventus, agora, foca na Liga dos Campeões pois, na terça-feira, às 17 horas (de Brasília), recebe o Atlético de Madrid, em Turim. O time italiano lidera o Grupo D e já está classificado às oitavas de final do torneio europeu.