Com 2 gols de Mahrez, Argélia supera Colômbia em amistoso na França

Com dois gols de Reyad Mahrez, a seleção da Argélia venceu por 3 a 0 a Colômbia, seleção que será uma das anfitriãs da Copa América em 2020, em amistoso disputado em Lille, na França, nesta terça-feira.

O atacante do Manchester City marcou os seus gols aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 19 da etapa final. Ele saiu do campo aos 40 minutos do segundo tempo, aclamado por mais de 40 mil torcedores argelinos que lotaram o estádio Pierre Mauroy.

Bagdhad Bounedjah, atacante do Al-Sadd Sports Club, do Catar, abriu a conta aos 14 minutos do primeiro tempo para a Argélia, aproveitando falha do colombiano Oscar Murillo.

Essa derrota foi a pior da Colômbia sob o comando do português Carlos Queiroz, que assumiu a seleção em fevereiro, como substituto do argentino José Pekerman. Ele, porém, fez seis alterações na escalação que havia empatado por 0 a 0 com o Chile no último sábado. E o lateral-direito cruzeirense Orejuela foi titular.

A Argélia completou seu 16º jogo consecutiva sem derrota, depois de ser muito superior a um oponente confuso e que novamente não teve suas estrelas James Rodríguez e Radamel Falcao García em campo.

A seleção campeã da Copa Africana de Nações, em título conquistado em julho, terminou essa Data Fifa com uma vitória e um empate, pois antes havia ficado no 1 a 1 com o Congo.