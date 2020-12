Com 2 gols de Suárez, Atlético de Madrid bate Elche e se isola na liderança

Depois de perder a invencibilidade no Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Real Madrid na última rodada, o Atlético de Madrid se recuperou e derrotou o Elche por 3 a 1 neste sábado, em casa, no Wanda Metropolitano. Luis Suárez e Diego Costa anotaram os gols do triunfo que colocou o time madrilenho novamente na liderança isolada.

O Atlético soma, agora, 29 pontos, três a mais que a vice-líder Real Sociedad e o Real Madrid, terceiro colocado. Os dois ainda entram em campo neste fim de semana e podem igualar a pontuação do líder. O Elche ocupa a 15ª colocação, com 14 pontos.

Leia Também Barcelona supera a Real Sociedad de virada e diminui distância para os líderes

O grande protagonista da vitória do Atlético foi o uruguaio Luis Suárez. O atacante balançou as redes duas vezes em seu jogo de número 200 na liga espanhola. Com mais dois tentos, ele chegou à marca de 150 gols na competição.

Suárez abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Trippier deu o passe em profundidade e o uruguaio finalizou de perna direita, do meio da área, no canto esquerdo. Na segunda etapa, o goleador ampliou o placar aos 13 minutos da etapa final, novamente em arremate de pé direito, mas agora de dentro da pequena área, completando cruzamento de Carrasco.

O Elche diminuiu a diferença para 2 a 1, com o gol de cabeça de Lucas Boyé, aos 19 minutos, após cobrança de escanteio. Mas o Atlético fez o terceiro com Diego Costa, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, e selou o resultado em Madri.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid enfrenta a Real Sociedad no duelo direto pela liderança da competição. A partida está marcada para a próxima terça-feira, em San Sebastián.