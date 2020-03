Com 2 gols de Vardy, Leicester encerra jejum e goleia Aston Villa no Inglês

Com dois gols de Jamie Vardy, o Leicester City até sofreu um pouco diante do Aston Villa, mas deslanchou no segundo tempo e goleou por 4 a 0, nesta segunda-feira, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória por parte dos campeões da temporada 2015/2016.

O triunfo deixa o Leicester consolidado na terceira posição da tabela, com 53 pontos, quatro abaixo do vice-líder Manchester City. A liderança segue com o Liverpool, dono de nada menos que 82 pontos, cada vez mais perto do título. Já o Aston Villa continua ameaçado pelo rebaixamento. Soma 25 pontos e ocupa a penúltima colocação.

Jogando em casa, sob chuva, o Leicester dominou a partida desde o começo, mas teve mais dificuldades do que esperava no primeiro tempo. A bola só entrou aos 40 minutos, com Harvey Barnes.

Mesmo em vantagem, o time da casa demorou para deslanchar. O jogo só passou a fluir para os anfitriões aos 17 minutos da etapa final, quando Jamie Vardy converteu pênalti, após toque de mão da defesa dentro da área.

Ao finalizar para as redes, o atacante encerrou outro jejum na equipe. Ele não marcava desde 21 de dezembro. Nesta segunda, começou o duelo no banco de reservas e entrou somente no segundo tempo, no lugar de Kelechi Iheanacho. Vardy, referência do time no título de 2016, voltou à carga aos 34, em jogada individual pela esquerda, dentro da área.

O Leicester chegou ao quarto gol aos 40 minutos. Harvey Barnes também marcou pela segunda vez, sacramentando a goleada e a vitória.