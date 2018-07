Com 2 gols de Zé Roberto, Bahia vence Avaí em início de luta para voltar à elite

Numa bola dividida, o jogador do Avaí acertou um chute na cabeça do adversário ainda pelo alto. O volante precisou ser atendido pela ambulância, onde se confirmou um corte profundo na parte de trás da cabeça. Além disso, ele teve um ferimento na orelha e terá de passar por exames para saber a gravidade de contusão.

Em campo, o técnico Doriva subiu a marcação do Bahia para o campo ofensivo e tentou pressionar o adversário desde o minuto inicial. Ainda assim o panorama mudou aos 18 minutos, quando Alemão e Paulo Roberto dividiram uma bola pelo alto no meio campo. O lateral do Avaí entrou com o pé muito alto no lance e acertou a cabeça do volante, que ficou desacordado no gramado.

Uma pequena confusão se instalou no campo, mas o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro expulsou Alemão e pediu atendimento médico para Paulo Roberto. O jogo ficou parado por sete minutos e o jogador precisou ser atendido pela ambulância que estava no estádio. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital.

Quando a bola voltou a rolar os dois times ficaram apenas se estudando no meio de campo. O técnico Doriva tentou mandar o Bahia para o ataque, mas o jogo só voltou a esquentar no finalzinho. Aos 46, Moisés levantou na grande área e o atacante Zé Roberto apareceu livre para testar no canto direito de Renan.

Mesmo com um a mais em campo, o time da casa tinha um futebol apático. Na volta para o segundo tempo, o Avaí até assustou no ataque, mas Zé Roberto mais uma vez colocou o seu nome na história do confronto. Aos 22 minutos, ele recebeu um cruzamento rasteiro de Tinga e tocou com categoria, de letra, para o fundo das redes.

Antes do apito final, aos 45, o Avaí acertou um contra-ataque e balançou a rede com Vinícius Pacheco, após um lance de velocidade de Tauã.

Os dois times só voltam a campo no próximo sábado, pela segunda rodada da Série B. O Avaí recebe o Sampaio Corrêa na Ressacada, em Florianópolis, às 16 horas, enquanto o Bahia viaja para Curitiba enfrentar o Paraná no estádio Durival Britto, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 1 AVAÍ

BAHIA - Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Feijão (Luisinho), Paulo Roberto (Juninho), Danilo Pires e João Paulo Gomes (Gustavo Blanco); Thiago Ribeiro e Zé Roberto. Técnico: Doriva.

AVAÍ - Renan; Alemão, André Santos, Gabriel e Vitor Costa (Tatá); Lucas de Sá (Lucas Fernandes), Jajá e Vinícius Pacheco; Tauã, William (Fábio Sanches) e Romarinho. Técnico: Silas Pereira.

GOLS - Zé Roberto, aos 46 do primeiro e aos 22 minutos do segundo tempo; Vinícius Pacheco, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Feijão e Zé Roberto (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Alemão (Avaí).

RENDA - R$ 106.705,00.

PÚBLICO - 10.070 pessoas.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).