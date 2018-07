Com 2 gols, Gabriel se mostra para o Barça e Palmeiras vence o América-MG

Um dos diretores mais importantes do Barcelona esteve nesta terça-feira no estádio Allianz Parque, em São Paulo, só para ver Gabriel Jesus em ação e foi embora com um sorriso de orelha a orelha. Viu uma grande atuação, dois gols do menino e certeza de que ele é um bom investimento ao clube catalão. Com gols do atacante, o Palmeiras derrotou o América-MG por 2 a 0, pela 10.ª rodada, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 22 pontos e abriu três de diferença para o Internacional, que joga nesta quinta-feira contra o Coritiba, fora de casa. Para superar o time paulista, os gaúchos terão que vencer por cinco gols de diferença, pois passariam no saldo de gols (atualmente o Palmeiras tem 10 e o Internacional, 6). Já o América-MG volta à lanterna com oito pontos.

Raúl Sanllhehí, diretor de futebol do Barcelona, foi ao estádio junto com o empresário brasileiro André Cury, representante do time espanhol no Brasil, e ficou no camarote do Palmeiras. A ideia era ver de perto o menino que de longe chama a atenção dos europeus. Além do clube catalão, Manchester United e Manchester City também pretendem fazer proposta por ele e Bayern de Munique e Real Madrid monitoram o garoto e podem aparecer com ofertas.

Talvez cientes de que estavam sendo observados de perto pelo dirigente de um dos maiores clubes do mundo, os jogadores do Palmeiras pareciam ainda mais concentrados e motivados no jogo. Além de Gabriel Jesus, outro que também brilhou na partida foi Róger Guedes, justamente quem foi contratado já pensando em uma possível saída do jogador.

Com toques de bola rápidos, sem os tradicionais e ineficientes chutões, o time envolveu o América-MG e teve uma das vitórias com maior facilidade na temporada. Apesar da fragilidade do adversário, o Palmeiras só conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, quando Gabriel Jesus começou o seu show. Róger Guedes recebeu passe de Dudu, cruzou, Cleiton Xavier desviou e o atacante concluiu à queima-roupa.

Seis minutos depois, mais um e com uma bela ajuda da defesa. Após boa tabela com Dudu, Róger Guedes cruzou e Gabriel Jesus desviou de carrinho. A bola ainda tocou em um defensor do América-MG antes de ir para as redes. Antes de acabar o primeiro tempo, Gabriel Jesus deu um drible por baixo das pernas de Hélder que fez os torcedores comemorarem como um gol.

No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo, até por causa do desgaste de seguidos jogos, mas Gabriel Jesus e Róger Guedes pareciam não querer parar. O primeiro queria mostrar ainda mais para o Barcelona de que ele vale todos os milhões pedidos. O segundo pretendia deixar a torcida tranquila de que Gabriel Jesus poderia ir, pois teria um substituto pronto para dar conta do recado.

E lá foi a dupla aprontar novamente. Aos 15 minutos, Róger Guedes cruzou e Gabriel Jesus tentou de calcanhar, mas a zaga cortou. Quatro minutos depois, o cobiçado pelo Barcelona marcou, após outro passe de seu possível sucessor, mas o árbitro deu impedimento. O Barcelona tem uma proposta de 19 milhões de euros (R$ 73 milhões) e mais 5 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) de aditivos no contrato para oferecer por Gabriel Jesus.

A multa do garoto é de 40 milhões de euros (R$ 153,9 milhões) e cinco clubes podem levá-lo por apenas 24 milhões de euros (R$ 92,3 milhões) - casos de Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester United. O Palmeiras tem 30% dos direitos econômicos dele apenas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 AMÉRICA-MG

PALMEIRAS - Fernando Prass; Tchê Tchê, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio (Zé Roberto); Jean (Fabiano), Moisés e Cleiton Xavier (Vitinho); Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Helder, Artur, Adalberto e Danilo (Sávio); Leandro Guerreiro, Juninho, Ernandes e Eduardo (Victor Rangel); Osman e Borges (Alan Mineiro). Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Gabriel Jesus, aos 18 e aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Artur (América-MG).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/PE).

RENDA - R$ 1.543.520,80.

PÚBLICO - 27.421 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).