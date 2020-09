Com 2 gols, Haaland comanda vitória do Borussia Dortmund na estreia pelo Alemão

O norueguês Erling Haaland ainda dá os primeiros passos na carreira, mas tem tudo para se tornar um dos maiores atacantes do mundo. O jovem goleador do Borussia Dortmund, de apenas 20 anos, foi o comandante da estreia vitoriosa no Campeonato Alemão, deixando a sua marca duas vezes nos 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

Haaland tem a impressionante marca de 0,90 gol por jogo com a camisa do Borussia Dortmund. Em 20 partidas disputadas desde sua contratação no início deste ano, o camisa 9 anotou, com os dois deste sábado, 18 gols. Foram mais duas assistências.

Não por acaso despertou interesse de muitos clubes milionários da Europa. Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain estão observando de perto as apresentações da revelação norueguesa.

O jogo diante do Borussia Mönchengladbach não começou fácil para o Borussia Dortmund. Acompanhado por um pequeno número de torcedores em sua arena (por medida de segurança contra o covid-19, apenas 20% da capacidade está liberada na Alemanha), o time não conseguia fugir da forte marcação e ainda viu Thorgan Hazard se machucar com menos de 20 minutos.

A missão ofensiva ficaria somente a cargo de Haaland. Ele até criou três boas chances na primeira etapa, mas foi Reyna quem acertou belo chute para abrir o placar, aos 35 minutos.

O norueguês deixou para a segunda parte do jogo o seu show particular. Grandes jogadas e uma frieza impressionante. Primeiro para bater o pênalti do segundo gol e depois para fechar o marcador em uma aula de contragolpe.

A defesa afastou a cobrança de escanteio e a bola caiu para Sancho. Em uma velocidade impressionante, o Borussia Dortmund partiu em um quatro contra três. Haaland se posicionou bem e recebeu. Livre, calmo, deu um toque sutil na saída do goleiro, definindo a ótima vitória na estreia, para alegria dos 9,3 mil privilegiados torcedores presentes.

OUTROS JOGOS

A primeira rodada do Campeonato Alemão neste sábado teve mais cinco partidas. Os resultados foram: Eintracht Frankfurt 1 x 1 Arminia Bielefeld, Colônia 2 x 3 Hoffenheim, Union Berlin 1 x 3 Augsburg, Stuttgart 2 x 3 Freiburg e Werder Bremen 1 x 4 Hertha Berlin.