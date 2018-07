Com 2 vagas para Olimpíada, Copa América Feminina começa em 4 de abril

A Conmebol divulgou nesta terça-feira as datas previstas para a disputa da Copa América Feminina de futebol do ano que vem. O torneio, que acontecerá no Chile, terá início no dia 4 de abril e duração de pouco mais de duas semanas, com a decisão prevista para o dia 22 do mesmo mês.

+ Marta celebra conquista da seleção

A Copa América ainda não teve sua tabela definida, mas o certo é que dará vagas para os mais importantes torneios. O Brasil luta para manter a hegemonia na competição continental, já que venceu seis das sete edições disputadas até hoje - somente em 2006, a Argentina foi campeã.

A campeã e a segunda colocada da Copa América garantirão vaga direta no Mundial de 2019, na França, e na Olimpíada de Tóquio, em 2020. A terceira colocada disputará uma repescagem com uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

De acordo com as informações da Conmebol, as cidades-sedes do torneio no Chile serão: Coquimbo, La Serena e Ovalle. Na última edição, em 2014, o Brasil sagrou-se campeão no Equador e Cristiane foi a artilheira do torneio, com seis gols.