Com 21 mil na arena, Palmeiras ganha Paulistas sub-11 e sub-15

O Palmeiras conquistou neste sábado dois títulos estaduais nas categorias de base. Diante de 21 mil torcedores no Allianz Parque, a equipe confirmou o favoritismo e superou o Santos na decisão da categoria sub-11 ao vencer por 1 a 0. Já no sub-15, o empate por 1 a 1 com o São Paulo valeu o título, pois a equipe atuou com a vantagem de ter feito a melhor campanha da competição.

O torcedor palmeirense fez fila para pegar os ingressos e chegou cedo ao Allianz Parque para acompanhar a final do sub-11, que iniciou às 14h. Pela primeira vez a arena recebeu uma partida das categorias de base do clube e com o anel superior quase lotado, a equipe entrou em campo com a vantagem de ter vencido por 2 a 1 o confronto da ida, no CT Meninos da Vila.

O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado no segundo tempo pelo artilheiro da competição, Endrick. Em 24 jogos o Palmeiras venceu 23 e empatou apenas um. O time marcou 114 gols em toda a campanha e teve os três maiores goleadores do Estadual. O título foi o terceiro consecutivo da equipe nas categorias de base.

Logo depois da festa e da entrega da taça, às 16h foi a vez de outra decisão, válida pelo sub-15. O empate por 0 a 0 na partida de ida, em Cotia, dava ao Palmeiras a vantagem de poder jogar por nova igualdade para confirmar a conquista. Neste sábado o São Paulo saiu na frente longo no começo, porém a reação veio minutos depois com um gol do lateral Garcia.

Os dois empates deram ao Palmeiras o segundo título seguido na categoria sub-15. A campanha de 32 jogos teve 27 vitórias, três empates e duas derrotas. Os dois goleadores da competição foram palmeirenses: Gabriel Silva, com 27 gols, e Daniel, com 21 gols.

Neste sábado o Palmeiras teve outra decisão pelas categorias de base. Pelo sub-17, no entanto, a equipe ficou com vice-campeonato. O time foi até Campinas, para enfrentar a Ponte Preta, e defender a vantagem de 2 a 1 construída na partida de ida. No Moisés Lucarelli a equipe da casa fez 3 a 1 e garantiu a taça.