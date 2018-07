Com 3 alterações, Corinthians faz ensaio antes da Libertadores

O jogo deste sábado, às 21 horas, na Arena Corinthians, contra o Oeste pelo Campeonato Paulista, é uma espécie de ensaio do Alvinegro para a partida de quarta-feira contra o Santa Fe, pela Copa Libertadores. Por isso, o técnico Tite volta a escalar o time principal, desta vez com três alterações: Guilherme, Giovanni Augusto e André são os novos titulares. Recém-contratado, o trio levou a melhor sobre Maycon, Romero e Danilo, agora reservas.

"Às vezes um atleta sai não porque está mal, mas porque outro está em momento melhor", justificou Tite, que também confirmou que o goleiro Matheus Vidotto será mantido como titular diante do Oeste. Cássio ainda está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda e, por isso, retornará apenas contra o Santa Fe.

"Ele treinou um dia só durante a semana, depois da recuperação. Há um resquício da lesão. Vamos fazer a recuperação total e treinamento nesses dias. O Matheus vai para o jogo, enquanto ele faz esse processo final", disse Tite.

Apesar da confirmação de Guilherme, Giovanni Augusto e André como novos titulares, o treinador afirma que a equipe pode mudar nas próximas semanas. "Estou buscando o time ideal, ainda não é uma equipe pronta. Não tenho um time ainda. O campo fala. Tenho de diagnosticar o que ele fala", disse.

Já o volante Cristian foi inscrito no Campeonato Paulista. O Corinthians estava com uma vaga em aberto no Estadual e optou pelo volante depois da lesão de Elias, que sofreu uma fissura na fíbula esquerda e só voltará a jogar em abril.