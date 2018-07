Com 3 de Agüero, City atropela Chelsea em Londres e assume 3º lugar do Inglês

Com três gols de Sergio Agüero, o Manchester City não tomou conhecimento do Chelsea no clássico, em pleno estádio Stamford Bridge, em Londres, e venceu por 3 a 0 no último jogo deste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado expressivo fez a equipe assumir de forma provisória a terceira posição da competição, com 60 pontos, um à frente do Arsenal, que poderá retomar o terceiro posto neste domingo em confronto com o Crystal Palace, também na capital inglesa.

Com os três gols marcados neste sábado, o atacante argentino se igualou a Jamie Vardy, do Leicester, na vice-artilharia do Inglês, com 21 bolas na rede cada. O artilheiro isolado é Harry Kane, do Tottenham, com 22 gols.

Já o Chelsea, que amarga uma temporada muito ruim, estacionou nos 44 pontos e ocupa a décima posição. E, neste domingo, a equipe ainda corre o risco de ser alcançada pelo Bournemouth, que tem 41 pontos e joga em casa contra o Liverpool.

Classificado para as semifinais da Liga dos Campeões depois de ter eliminado o Paris Saint-Germain na última terça-feira, o City entrou em casa cheio de confiança neste sábado. E conseguiu abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Agüero recebeu passe da direita, se livrou de um marcador e, da meia-lua, bateu com categoria no canto esquerdo baixo do goleiro Thibaut Courtois.

Apesar de estar à frente do placar jogando fora de casa, o City não se acomodou e ampliou já aos 9 minutos da etapa final. Depois de Diego Costa perder uma bola no ataque, De Bruyne puxou o contragolpe e tocou para Nasri. O francês enfiou para Agüero, que invadiu a área e chutou na saída de Courtois para fazer 2 a 0.

E, se a vida já estava difícil para o Chelsea, ficou ainda mais complicada aos 32 minutos. Em novo contra-ataque rápido, Agüero acionou Fernandinho do meio-campo, o brasileiro invadiu a área e foi derrubado por Courtois. O árbitro assinalou o pênalti e ainda expulsou o goleiro. O argentino foi para a bola e bateu no canto esquerdo de Begovic, que entrou como substituto no gol após entrar no lugar de Mikel.

Após o ótimo resultado em Londres, o City tentará manter o embalo no Inglês no próximo sábado, quando atuará em casa diante do Stoke City. No mesmo dia, o Chelsea buscará a reabilitação diante do Bournemouth como visitante.