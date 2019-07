Com 3 de André e 3 de Vizeu, Grêmio goleia em teste final antes da Copa do Brasil

Com três bolas na rede de André, outras três de Felipe Vizeu e uma do zagueiro Rodrigues, o Grêmio goleou o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul por 7 a 0 na manhã deste sábado, em jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Foi o último teste do time gaúcho antes do retorno das competições oficiais.

LEIA TAMBÉM > Filipe Luís participa de treino e pode ser a surpresa para a final

O Grêmio atuou em boa parte do jogo-treino com reservas. A escalação inicial teve Julio César; Léo Moura, Rodriguez, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo e Darlan; Galhardo, Jean Pyerre e André; Felipe Vizeu. Destes, apenas Vizeu vinha atuando entre os titulares antes da pausa das competições para a Copa América.

Vizeu balançou as redes duas vezes no primeiro tempo e marcou outro de pênalti na segunda etapa. André, jogando mais aberto, fez outros três e Rodrigues fechou a conta com um gol de cabeça. O zagueiro vinha atuando entre os titulares, mas voltará ao banco de reservas com o retorno de Kannemann, que se recuperou de lesão.

O técnico Renato Gaúcho fez alguns testes durante o jogo amistoso e promoveu a entrada de alguns jovens. Os atletas que venceram o Criciúma por 2 a 1 em outro jogo-treino, na última sexta-feira, fizeram trabalhos regenerativos na academia e depois foram a campo para uma corrida leve.

O elenco do Grêmio terá folga no domingo e volta aos treinos na tarde de segunda-feira, quando se reapresenta e inicia a reta final de preparação para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, marcada para a próxima quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre.

Everton, que jogará a final da Copa América com a seleção brasileira diante do Peru neste domingo, não está garantindo no duelo contra o time baiano. A comissão técnica irá conversar com o atacante depois que ele retornar a Porto Alegre para saber se ele estará apto para o confronto.