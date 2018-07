Com 3 de Barrios, Grêmio goleia Guaraní-PAR e fica perto de vaga na Libertadores

A noite foi de Lucas Barrios na Arena Grêmio. Com três gols do atacante paraguaio, o Grêmio goleou o Guaraní, do Paraguai, por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, e ficou perto de garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado positivo em casa deixa os gaúchos a apenas um empate nas duas partidas restantes pelo Grupo 8 para obter a vaga.

Com 10 pontos em quatro jogos, o Grêmio abre três de vantagem para os próprios paraguaios e quatro para o Deportes Iquique, do Chile, que na última terça-feira venceu por 4 a 3 o já eliminado Zamora, da Venezuela. Na próxima semana, na quarta-feira, o time gaúcho jogará como visitante contra o rival chileno e um empate será o suficiente. Se preciso, o último compromisso será contra os venezuelanos, em Porto Alegre, no dia 25 de maio.

Em campo, o Guaraní assustou nos primeiros minutos e assustou o goleiro Marcelo Grohe por duas vezes. Só que a estrela de Lucas Barrios começou a brilhar logo na sequência. Aos 7, o paraguaio apareceu no meio da zaga paraguaia para aproveitar cruzamento da direita de Luan. Mais 20 minutos e Lucas Barrios balançou as redes mais uma vez. Em bela jogada pela esquerda, Ramiro acionou Marcelo Oliveira na passagem e o lateral encontrou o atacante no meio da área, que dominou e tocou na saída do goleiro.

Com 2 a 0 de vantagem, o Grêmio deu uma relaxada. Aos 32 minutos, o Guaraní diminuiu com um gol contra do lateral-direito Léo Moura e viu Luan desperdiçar uma cobrança de pênalti, aos 41. O atacante bateu no canto direito e o goleiro Alfredo Aguilar espalmou para escanteio. Para sorte gremista, o zagueiro Pedro Geromel marcou de cabeça, aos 48, e levou o 3 a 1 para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo caiu muito de produção. O Guaraní, com um jogador a menos, pouco ameaçava o Grêmio. E o time brasileiro pouco se esforçou para conseguiu algo a mais no jogo. Em noite ruim, Luan errava quase tudo. Saiu aos 26 minutos, muito chateado, e viu o seu time melhorar em campo. Tanto que, aos 33, definiu a goleada com mais um de Lucas Barrios. Após troca passes desde a defesa, Lincoln deu um toque perfeito no meio para o paraguaio, que entrou na área livre e bateu forte na saída de Alfredo Aguilar.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo 6, o mesmo do Atlético Mineiro, o Godoy Cruz ficou muito perto da classificação às oitavas de final ao derrotar o Sport Boys por 3 a 1, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Com 10 pontos, o time argentino lidera a chave e vê o rival brasileiro em segundo com sete e o Libertad, do Paraguai, em terceiro com quatro. Os bolivianos, com apenas um, estão eliminados.

No Grupo 3, o River Plate também venceu fora de casa e se manteve como o único time com 100% de aproveitamento nesta Libertadores. Mesmo jogando em Guayaquil, no Equador, a equipe argentina bateu de virada o Emelec por 2 a 1 e chegou aos nove pontos em três partidas. A vice-liderança é do Independiente Medellín, da Colômbia, com seis e quatro jogos disputados. Os equatorianos estão em terceiro com três.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 x 1 GUARANÍ-PAR

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Jaílson, Bolaños (Arthur) e Pedro Rocha; Luan (Lincoln) e Lucas Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

GUARANÍ-PAR - Alfredo Aguilar; Rolón, Nery Bareiro, Luis Cabral e Bartomeu; Juan Aguilar, Marcelo Palau, Pittoni (Ramón Martínez) e Marín (Contrera); Epifanio García e Néstor Camacho. Técnico: Daniel Garnero.

GOLS - Lucas Barrios, aos 7 e aos 27, Léo Moura (contra), aos 33, e Pedro Geromel, aos 48 minutos do primeiro tempo; Lucas Barrios, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barrios e Arthur (Grêmio); Bartomeu e Pittoni (Guaraní-PAR).

CARTÃO VERMELHO - Néstor Camacho (Guaraní-PAR).

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Fifa/Argentina).

RENDA - R$ 593.856,00.

PÚBLICO - 19.184 pagantes (21.330 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).