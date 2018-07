Com 3 de Belusso, Londrina afunda CRB e fica mais perto do G-4 da Série B

Em uma tarde inspirada de Jonatas Belusso, neste sábado, o Londrina subiu na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e intensificou a crise do CRB. Com três gols do atacante, bateu o time alagoano por 3 a 0, em jogo válido pela oitava rodada, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e conseguiu se aproximar da briga por uma vaga no G4 (zona de acesso à elite).

Com o resultado, o time paranaense, que havia começado a rodada na 11.ª colocação, chegou aos 12 pontos e pode terminar o dia no máximo na sexta colocação, posto que ainda está em risco no complemento desta jornada de sábado. O CRB, por sua vez, foi a campo pela primeira vez após a demissão do técnico Léo Condé, sob o comando do interino Jean Carlos, e chegou à quinta derrota consecutiva. Assim, fica na vice-lanterna, com sete pontos.

O Londrina começou o jogo com muita intensidade e desde os primeiros momentos se aventurou com frequência no campo de ataque. O resultado da pressão inicial foi rápido e logo aos cinco minutos conseguiu abrir o placar. Celsinho lançou com precisão e Jonatas Belusso avançou em velocidade para dominar sozinho e encobrir o goleiro. Os adversários reclamaram de impedimento, mas o árbitro validou o gol.

Com a desvantagem no placar, o CRB respondeu rápido e pressionou bastante, criando três chances de gol na bola parada, enquanto o adversário esperava a oportunidade de contra-atacar. A chance veio aos 31 minutos, quando mais uma vez Celsinho tocou para Jonatas Belusso marcar. Não satisfeito, Belusso fez mais um, aos 43 minutos, apenas empurrando para o gol ao aproveitar cruzamento rasteiro de Marquinhos após falha da defesa alagoana.

O Londrina voltou para o segundo tempo com a clara intenção de apenas administrar o resultado, sem agredir muito o adversário. Apesar de visivelmente abatido, o CRB continuou com a bola no pé e até teve algumas oportunidades, mas na maior parte do tempo trocava passes sem criatividade para penetrar na defesa londrinense.

Enquanto isso, o Londrina mostrou bastante tranquilidade e solidez defensiva, sem passar por momentos de sufoco até o apito final.

Os dois times voltam a campo às 20h30 da próxima terça-feira para a disputa da nona rodada. O CRB vai a Natal enfrentar o ABC, no Frasqueirão, enquanto o Londrina recebe o Criciúma, no estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 3 LONDRINA

CRB - Juliano; Marco Martins, Adalberto, Gabriel e Diego; Adriano, Yuri (Danilo Pires), Chico e Rodolfo (Élvis); Zé Carlos e Ytalo (Neto Baiano). Técnico: Jean Carlos.

LONDRINA - César; Reginaldo, Silvio, Matheus e Ayrton; Germano, Jardel, Celsinho (Ícaro) e Marcinho (Thiago Lopes) Artur (Igor Miranda) e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Jonatas Belusso, aos 5, 31 e 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Danilo Pires, Elvis e Zé Carlos (CRB); Reginaldo, Silvio e Celsinho (Londrina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).