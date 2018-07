Com 3 de Chicharito, Leverkusen goleia o Mönchengladbach

Com três bolas na rede do atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernandez e outras duas de Stefan Kiessling, o Bayer Leverkusen atropelou o Borussia Mönchengladbach com uma surpreendente goleada por 5 a 0, em casa, no último jogo deste sábado pela 16ª rodada do Campeonato Alemão.

Responsável pela única derrota do líder disparado Bayern de Munique na competição até aqui, o Mönchengladbach defendia a condição de atual quinto colocado, mas acabou sendo arrasado e estacionou nos 26 pontos, ficando apenas dois atrás justamente do Leverkusen, que assumiu o sexto posto da tabela e entrou na zona de classificação para Liga Europa.

Chicharito, por sua vez, comprovou a condição de artilheiro do Leverkusen e agora acumula 15 gols nas últimas 12 partidas, sendo que dez destas bolas na rede aconteceram no Campeonato Alemão. Na competição, ele agora só está atrás de Pierre-Emerick Aubameyang, com 17 gols pelo Borussia Dortmund; Robert Lewandowski, com 15 pelo Bayern de Munique, e Thomas Müller, que tem 13 também pelo Bayern.

Neste sábado, o Leverkusen fechou o primeiro tempo vencendo por apenas 1 a 0, após o gol marcado por Stefan Kiessling, aos 30 minutos, após completar belo cruzamento de Hilbert. Na etapa final, porém, foi arrasador e marcou por quatro vezes em um intervalo de apenas 13 minutos, após fazer o segundo aos 18 e fechar o massacre aos 31.

Chicharito, inspirado, fez o seu primeiro gol após receber toque de calcanhar de Stefan Kiessling, driblar um zagueiro e tocar para as redes na saída do goleiro Sommer. Apenas três minutos depois, Kiessling marcou o seu segundo ao completar com forte finalização de cabeça um escanteio batido pela direita.

Atônito, o Mönchengladbach sofreria mais dois gols em sequência. E ambos de Chicarito. Kiessling, por sua vez, exibiu grande atuação e voltou a ter participação em novo gol após fazer boa jogada pela esquerda e rolar para o mexicano, que recebeu perto da meia-lua, girou e bateu com categoria no canto esquerdo baixo do goleiro Sommer. E já no minuto seguinte, veio o 5 a 0 após Bellarabi invadir a área pela direita e cruzar para Chicharito, livre, tocar para as redes.

Depois de dar show neste sábado, o Leverkusen voltará a jogar pelo Alemão daqui a uma semana, contra o Ingolstadt, fora de casa, enquanto o Mönchengladbach buscará reabilitação contra o Darmstadt, em casa, no próximo dia 20.