Com 3 de Ronaldo, Portugal vence e fica perto da Eurocopa

A seleção de Portugal se aproximou da vaga na Eurocopa de 2016 ao conquistar uma boa vitória sobre a Armênia, por 3 a 2, neste sábado, fora de casa. Cristiano Ronaldo foi o grande destaque da partida, disputada na capital Erevan, ao marcar os três gols dos visitantes.

O triunfo ampliou a vantagem dos portugueses no Grupo I. Na liderança, a seleção de Cristiano Ronaldo soma agora 12 pontos, cinco a mais que a vice-líder Dinamarca e a Albânia. Os dinamarqueses ainda enfrentam a Sérvia neste sábado. Sérvios e armênios têm um ponto cada. Faltam apenas três rodadas para o fim desta fase da competição.

Apesar do favoritismo, o time português saiu atrás no placar. Aos 14 minutos, Marcos Pineiro Pizzelli surpreendeu o goleiro Rui Patrício ao bater falta direto, no ângulo, quando toda a defesa portuguesa, incluindo Patrício, esperava por um levantamento na área.

A festa dos armênios durou apenas 15 minutos porque, aos 29, João Moutinho foi derrubado na área e Cristiano Ronaldo converteu a cobrança de pênalti com categoria. A virada só veio aos 10 minutos do segundo tempo. Em ligação direta da defesa, Cristiano Ronaldo foi lançado na esquerda e aproveitou confusão na defesa para bater na saída do goleiro.

Apenas três minutos depois, a defesa de Portugal repetiu a ligação direta e novamente Cristiano Ronaldo esteve bem posicionado para acertar um belo chute de fora da área: 3 a 1.

Na sequência, Tiago levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, deixando os portugueses com um a menos. Mas a desvantagem numérica não chegou a atrapalhar a vitória dos visitantes. A Armênia ainda descontou, com gol de Hrayr Mkoyan, mas não voltou a ameaçar o gol de Rui Patrício.

OUTROS JOGOS - Pelo Grupo D, a Polônia goleou a Georgia por 4 a 0, diante de sua torcida. Os poloneses mantiveram a ponta da chave, agora com 14 pontos, e também se aproximaram da vaga na Eurocopa. Pelo mesmo grupo, Irlanda e Escócia empataram por 1 a 1. Os escoceses ocupam o segundo lugar da chave, com 11 pontos, à frente da Alemanha, que tem 10 e enfrentará Gibraltar ainda neste sábado.

No Grupo F, a Hungria derrotou a Finlândia por 1 a 0, longe dos seus domínios. O time húngaro alcançou os 11 pontos, na terceira colocação. A liderança pertence à Romênia, que tem 13 pontos. A Irlanda do Norte vem em segundo, com 12. As duas seleções vão se enfrentar neste sábado.