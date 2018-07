Com 3 de Cristiano Ronaldo, Real Madrid goleia na estreia na Liga

Um dos artilheiros da última Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo estreou na nova edição do principal campeonato europeu mostrando que pretende repetir o feito da temporada passada. Nesta terça-feira, o atacante português marcou três dos quatro gols do Real Madrid na goleada de 4 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, no Santiago Bernabéu.

Com o triunfo, o time espanhol despontou na liderança do Grupo A, tendo o Paris Saint-Germain como segundo colocado. O time de David Luiz e Thiago Silva ganhou do Malmö, da Suécia, por 2 a 0, em casa, na outra partida da chave. PSG e Real somaram seus primeiros três pontos cada, com vantagem para os espanhóis, por causa do saldo de gols.

O placar do duelo em Madrid não foi condizente com o desempenho das duas equipes. Real e Shakhtar fizeram uma partida equilibrada no primeiro tempo, apesar da pressão que os donos da casa tentavam impor. A etapa terminou com vantagem dos anfitriões por conta de uma falha feia do goleiro Pyatov. Aos 30 minutos, ele se atrapalhou ao fazer fácil defesa mas soltou a bola nos pés de Benzema, que não perdoou.

No início da segunda etapa, o jogo ficou mais tranquilo para o Real quando Stepanenko fez falta dura em Sérgio Ramos e foi expulso de campo, aos 5 minutos. Para ficar em situação ainda mais fácil, o time da casa contou com uma ajuda da arbitragem cinco minutos depois.

Em lance perigoso dentro da área, Cristiano Ronaldo girou bonito e bateu forte. A bola acertou claramente as costas do marcador. Mesmo assim, o árbitro assinalou toque de mão e anotou o pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e anotou o segundo dos anfitriões.

Mais concentrado do que no primeiro tempo, o português assustava a defesa ucraniana a cada participação no ataque. Aos 15, arriscou em cobrança de falta e mandou rente ao travessão. Dois minutos depois, nova ajuda para o Real. Desta vez, da própria defesa do Shakhtar. O lateral-esquerdo brasileiro Marcio Azevedo acertou a mão na bola e o árbitro deu novo pênalti. Cristiano Ronaldo converteu mais uma vez.

Embalado, o português ainda marcou mais um. Aos 36, aproveitou vacilo do goleiro, que deu rebote dentro da área, e mandou para as redes pela terceira vez na partida. Na sequência, o Real quase ampliou em belo chute de Benzema, de fora da área, exigindo boa defesa de Pyatov.

Apesar da boa vitória na estreia na Liga dos Campeões, o técnico Rafa Benítez saiu de campo com preocupações em seu elenco para a sequência do Campeonato Espanhol. Sergio Ramos, Varane e Gareth Bale foram substituídos por causa de problemas físicos e já são dúvidas para o fim de semana.

PSG

Na outra partida da chave, o PSG não teve maiores dificuldades para superar o Malmö. Logo aos 4 minutos, Di Maria tabelou pela direita, disparou no campo de ataque e só parou quando bateu de canhota para as redes. Na segunda etapa, Ibrahimovic deu assistência e Cavani completou para o gol, aos 16 minutos, selando a tranquila vitória.