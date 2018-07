Com 3 de Diego Costa, Chelsea vence e vira líder isolado

No duelo entre os times que venceram suas três primeiras partidas do Campeonato Inglês, o Chelsea se deu melhor. Neste sábado, com um show do atacante Diego Costa, autor de três gols, o time londrino derrotou o Swansea por 4 a 2, no Stamford Bridge, em Londres, e abriu vantagem na liderança da competição.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 12 pontos, com três a mais do que o Swansea - o time galês ainda pode ser ultrapassado neste sábado por Aston Villa ou Liverpool, que vão se enfrentar em Birmingham. Já Diego Costa disparou na artilharia do Campeonato Espanhol, agora com sete gols.

Antes de definir a sua vitória, no entanto, o Chelsea levou um susto, pois John Terry marcou um gol contra logo aos 11 minutos. Diego Costa, porém, evitou que o time fosse ao intervalo perdendo ao empatar a partida aos 45 minutos. Depois, o atacante brasileiro naturalizado espanhol marcou mais duas vezes, agora no segundo tempo, aos 11 e aos 22 minutos.

Diego Costa foi substituído por Loic Remy e o atacante reserva ampliou para 4 a 1 aos 36 minutos. No final do jogo, aos 41 minutos, Jonjo Shelvey marcou o segundo gol do Swansea na partida.

Em casa, o Southampton goleou neste sábado o Newcastle por 4 a 0, com dois gols de Graziano Pelle. O resultado levou o time provisoriamente ao terceiro lugar, com sete pontos. O Newcastle, por sua vez, é o lanterna, com dois.

Fora de casa, o Tottenham, com Paulinho fora até do banco de reservas, empatou por 2 a 2 com o Sunderland e também chegou aos sete pontos, mas na quinta posição. Já o Everton conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Inglês ao derrotar o West Bromwich Albion por 2 a 0, fora de casa, com gols de Lukaku e Mirallas.

Também neste sábado, o Leicester City venceu o Stoke City por 1 a 0, como visitante. Já Crystal Palace e Burnley não passaram de um empate por 0 a 0.