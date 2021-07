Com 3 de Gabigol, Flamengo goleia Bahia fora e sobe no Brasileirão

Após esbanjar irregularidade e atuações pouco convincentes, o Flamengo empolgou a torcida neste domingo ao aplicar 5 a 0 no Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol foi o grande destaque do confronto, com três gols, que ajudaram a equipe a subir na tabela da competição.

A goleada empurrou o Flamengo para mais perto dos primeiros colocados, agora com 18 pontos, porém, com dois jogos e menos do que seus principais concorrentes ao título. O Bahia, com 17 pontos, segue na oitava posição.

Em seu segundo jogo no comando do time carioca, Renato Gaúcho não perdeu a chance de escalar o time de forma agressiva. Confirmou a dupla de zagueiros com Gustavo Henrique e Léo Pereira, devolvendo Willian Arão para o meio-campo, onde ainda contou com os retornos de Diego, Éverton Ribeiro e Arrascaeta.

Com este quarteto de qualidade, o Flamengo mandou em campo no primeiro tempo. Marcou alto na saída de bola do Bahia, mostrou perfeição no toque de bola e passou a chegar na área adversária para finalizar. Criou algumas chances, porém, abriu o placar, ironicamente, num pênalti aos 22 minutos.

Dois minutos antes, Arrascaeta foi atropelado por Nino Paraíba por trás. Apesar dos protestos baianos, o VAR confirmou a penalidade. Na cobrança, com paradinha, Gabigol deslocou o goleiro Matheus Teixeira, que caiu do lado direito enquanto a bola entrou do outro lado.

O Flamengo alugou o campo defensivo do Bahia, aproveitando também a boa atuação do lateral Isla, também de volta da Copa América, onde defendeu o Chile. Ele fez boas ultrapassagens pelo lado direito. Num delas, aos 35 minutos, lançado por Arrascaeta fez o passe para Diego que soltou uma bomba de esquerda, defendida pelo goleiro. Na segunda vez, não teve perdeu. Outra enfiada de Arrascaeta pra Isla e o passe para trás para Gabriel, que bateu de trivela e tirou do alcance do goleiro: 2 a 0 aos 40 minutos.

O Bahia voltou diferente no segundo tempo, tentando acuar o Flamengo em seu campo. Assustou aos seis minutos quando Matheus Galdezani chutou forte, Diego Alves desviou de leve e a bola tocou no travessão.

Mas a tentativa de reação baiana foi encerrada na sequência, quando Gabriel anotou seu terceiro gol na partida. Lançado por Éverton Ribeiro, fez o giro e tirou a marcação. Daí só teve o trabalho de bater cruzado para fazer 3 a 0 aos 17 minutos.

No minuto seguinte, ele foi substituído por Pedro, que ampliou o placar aos 28 minutos, quando apareceu entre os zagueiros para desviar o cruzamento de Vitinho, que veio do lado esquerdo.

Sinal de que embora tenha feito trocas para poupar alguns jogadores, Renato Gaúcho manteve a ordem de não tirar o pé no ataque. Ficou bem claro com o quinto gol que saiu aos 38 minutos. Arrascaeta desmontou a defesa dentro da área e fez o passe para Vitinho, que bateu no canto direito do goleiro.

O jogo estava bem definido, tanto que o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu o apito final em cima dos 45 minutos, sem nenhum minuto de acréscimo.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 x 5 FLAMENGO

BAHIA - Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick de Lucca (Edson), Matheus Galdezani (Lucas Araújo) e Thonny Anderson (Maycon Douglas); Rossi, Rodriguinho (Pablo) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

FLAMENGO - Diego Alves; Isla (Rodinei), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (Gomes), Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Michael (Vitinho); Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Gabriel Barbosa, aos 22 (pênalti) e 40 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 16, Pedro, aos 28, e Vitinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Juninho Capixaba, Edson, Matheus Galdezani e Gilberto (Bahia); Diego (Flamengo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO E RENDA - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).