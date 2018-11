Com 3 de Gabriel Jesus, Manchester City goleia o Shakhtar na Liga dos Campeões

Gabriel Jesus lavou a alma nesta quarta-feira. Titular contra o Shakhtar Donetsk, em jogo pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa, o atacante brasileiro foi o grande destaque ao marcar três vezes - dois em cobrança de pênalti e um por cobertura - na goleada por 6 a 0 do Manchester City, no Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O resultado positivo deixou o clube inglês muito perto da classificação às oitavas de final da competição.

Com a goleada, o Manchester City chegou a nove pontos e está tranquilo na liderança da chave. A segunda colocação é do Lyon, que desperdiçou a chance de também ficar bem perto da classificação ao tomar um gol nos minutos finais e só empatar por 2 a 2 contra o Hoffenheim, na França. O time francês tem seis pontos, contra três dos alemães. O Shakhtar Donetsk é o lanterna, com apenas dois.

A quinta rodada do Grupo F será realizada no próximo dia 27 e o Lyon fará o grande jogo da chave contra o Manchester City, na França. Na Alemanha, o Hoffenheim recebe o Shakhtar Donetsk em um confronto no qual os dois times decidirão quem continuará com chances de classificação às oitavas de final.

O jogo em Manchester esteve à feição do time da casa. Com o espanhol David Silva e o português Bernardo Silva no meio de campo, a bola chegava com facilidade nos atacantes Sterling e Mahrez e as chances de gol foram acontecendo naturalmente. O primeiro gol, aos 13 minutos, saiu de uma jogada do argelino pela direita. Ele cruzou rasteiro na pequena área e David Silva só teve o trabalho de tocar para as redes.

Aos 24 minutos, Gabriel Jesus anotou o seu primeiro gol, mas teve uma ajuda e tanto da arbitragem. O húngaro Viktor Kassai marcou um pênalti que não existiu em Sterling, que chutou o chão e caiu na área, e o brasileiro balançou as redes com um chute no canto direito do goleiro Piatov.

Sem o meia brasileiro naturalizado Marlos, que está lesionado, o Shakhtar Donetsk não conseguia criar nada no ataque e a sua defesa mostrava falhas. Tanto que o Manchester City ainda perdeu boas chances antes do intervalo, mas não perdoou no segundo tempo.

Logo aos quatro minutos, Sterling passou por três marcadores e bateu no canto do goleiro para fazer 3 a 0. O quarto gol do time da casa veio em mais um pênalti - aos 27, Gabriel Jesus bateu novamente com categoria.

Com muita facilidade, Mahrez teve a sua boa atuação coroada com o quinto gol do Manchester City, aos 39 minutos. Mas foi nos acréscimos, aos 46, que o tento mais bonito aconteceu. Em um contra-ataque, Gabriel Jesus recebeu passe do meia argelino e, de frente para o goleiro ucraniano, mandou por cobertura para fechar a goleada.