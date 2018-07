Com 3 de Ibrahimovic, Suécia bate Noruega em amistoso

SOLNA (SUÉCIA) - Zlatan Ibrahimovic voltou a brilhar com a camisa da Suécia nesta quarta-feira, em amistoso com a Noruega. Jogando em casa, o atacante marcou três gols da vitória por 4 a 2 sobre os noruegueses, em Solna.

O jogador do Paris Saint-Germain balançou as redes pela primeira vez logo aos 2 minutos de jogo. Ele recebeu enfiada pela direita e bateu na saída do goleiro. O segundo veio aos 28, em jogada semelhante. O atacante recebeu grande passe pelo e bateu da entrada da área, sem chances para o goleiro norueguês.

A Suécia, contudo, teve dificuldade em transformar o domínio em goleada. E os visitantes buscaram o empate antes do intervalo. Abdellaoue reduziu a vantagem dos suecos aos 38 minutos e Johansen igualou aos 43.

Mas os anfitriões confirmaram a vitória com mais um gol de Ibrahimovic. Ele acertou boa cobrança de falta aos 12 e colocou a Suécia novamente em vantagem. Svensson marcou o quarto, aos 30, em finalização de fora da área.

Em outra partida disputada na Europa, também com seis gols, o Chile goleou o Iraque. Sem contar com Valdivia, cortado por causa de uma inflamação na coxa direita, os chilenos venceram por 6 a 0, na cidade de Brondby, na Dinamarca.

Assim como o Chile, a Colômbia também entrou em campo nesta quarta na preparação para a sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo. E venceu a Sérvia por 1 a 0, em Barcelona. Ainda nesta quarta, Peru e Coreia do Sul empataram sem gols, Turquia e Gana ficaram no 2 a 2 e a Ucrânia derrotou Israel por 2 a 0.