Com 3 de Mbappé, PSG goleia Barcelona no Camp Nou e se aproxima das quartas

Sem Neymar, afastado por lesão, o Paris Saint-Germain contou com o talento de Mbappé para abrir ótima vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No Camp Nou, goleou o Barcelona por 4 a 1, no jogo de ida da série, disputado nesta terça-feira. O atacante francês marcou três vezes, com Kean e Messi completando o placar.

Com o resultado, o PSG pode perder por 2 gols de diferença ou mesmo por 3 a 0 em 10 de março, no Parque dos Príncipes, para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. São, assim, grandes as chances de o time parisiense se vingar das eliminações de 2013, 2015 e 2017 no mata-mata da Liga dos Campeões para o Barcelona.

Além de fazer o PSG não sentir a ausência de Neymar, com poucas chances de atuar no duelo de volta, Mbappé ofuscou até mesmo Messi nesta terça. O craque argentino era a esperança do Barcelona, por sua grande fase - eram 9 gols nos últimos 9 jogos e agora são 10 em 10. Mas embora tenha marcado o gol do seu time, em cobrança de pênalti, foi pouco perigoso.

Além disso, viu sua equipe ser novamente pouco competitiva em um grande confronto europeu. Mais bem organizado, o PSG sobrou no segundo tempo, quando marcou três vezes. Aproveitou as falhas da defesa adversária, envolvida em jogadas de velocidade, e aproveitou a ótima atuação de Mbappé para aplicar uma goleada no Camp Nou.

O JOGO

O Barcelona foi para o jogo com Dembélé compondo o trio de ataque com Messi e Griezmann, além do retorno de Piqué ao sistema defensivo. Enquanto isso, Icardi e Kean se juntaram a Mbappé no setor ofensivo do PSG.

E o que se viu em campo, com essas formações, foi o time parisiense tendo as primeiras iniciativas de jogo, mas sem conseguir impor uma superioridade clara sobre o Barcelona, que perdeu uma chance com Griezmann aos 13 e conseguiu abrir o placar. Aos 26, a arbitragem entendeu que Kurzawa deslocou De Jong na grande área. Messi bateu alto, no canto esquerdo, para fazer 1 a 0.

Poderia até ter ampliado com Dembelé, na sequência, não fosse um chute muito fraco do francês. E isso acabou custando caro. Aos 31, Mbappé recebeu passe de Verratti, cortou Lenglet na grande área e bateu de esquerda para igualar o placar. E teve ótimas oportunidades para ir ao intervalo em vantagem, com Mbappé e Kean. Mas também viu Griezmann perder uma chance clara antes do intervalo.

O equilíbrio do primeiro tempo, ainda que marcado pela maior organização do PSG, não se repetiu na etapa final. Pouco criativo, o Barcelona era bastante dependente das jogadas de bola parada, quase todas com Messi, para ter alguma oportunidade. Além disso, falhava na defesa e tinha dificuldade para barrar Mbappé.

Tanto que ele finalizou com perigo logo no primeiro minuto e criou a jogada em que Kean fez Ter Stegen trabalhar aos 4. E foi ele que marcou aos 19. Lançado por Paredes, Florenzi cruzou para a área. Piqué cortou, mas só parcialmente. A bola sobrou para o atacante chutar às redes.

Mbappé só não marcou aos 22 por causa da difícil defesa de Ter Stegen, mas voltou a comemorar aos 24. Paredes cobrou falta e Kean cabeceou livre, na entrada da pequena área, para fazer 3 a 1.

O Barcelona até buscou diminuir a desvantagem e teve uma chance com Dembélé e outra em vacilo de Navas na saída do gol. Mas deu espaços. E o PSG os aproveitou. Aos 39 minutos, Draxler puxou contra-ataque e acionou Mbappé, que bateu, da entrada da grande área, no ângulo, para fechar o placar em 4 a 1, coroando a sua grande atuação, de três gols.