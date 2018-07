Com 3 de Nenê, Vasco goleia Sampaio Corrêa pela Série B

Com direito a uma apresentação de gala do meia Nenê, o Vasco estreou com um bom resultado na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, no estádio Castelão, em São Luís (MA). O time carioca encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo com dois gols, sendo que três dos quatro gols do duelo foram marcados por Nenê.

Mais do que os primeiros três pontos na competição, o Vasco aumentou sua invencibilidade na temporada. Já são 27 jogos sem derrota. Está a quatro de igualar a maior série invicta da história do clube, que aconteceu em 1977. Números que embalam os cariocas pelo retorno à elite nacional em 2017.

O duelo também foi especial para dois personagens do Sampaio Corrêa: o técnico Petkovic reencontrou o Vasco, clube que defendeu em sua carreira como jogador. E para o volante Arlindo Maracanã, que aos 37 anos fez o seu jogo de despedida como jogador profissional. A partir da próxima semana, ele exercerá a função de diretor de futebol do clube.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado na posse de bola, o Vasco foi mais competente no setor ofensivo e abriu o placar aos 13 minutos. Nenê cruzou na área e Riascos, sem marcação, cabeceou para as redes. A vantagem deixou o campeão carioca mais tranquilo. Não demorou e, aos 24 minutos, saiu o segundo gol. Nenê tabelou com Riascos e tocou por cobertura na saída do goleiro. Um belo gol no Castelão.

No segundo tempo o Vasco seguiu melhor e aumentou ainda mais a vantagem. Aos 17 minutos, Júlio César lançou Andrezinho e o meia tocou para Nenê só empurrar para o gol. Depois, aos 35, novamente Nenê fez o quarto. Riascos tentou fazer de cobertura, mas o goleiro Rafael espalmou. A bola sobrou livre para o meia completar e dar números finais ao confronto.

O Sampaio Corrêa volta a jogar no próximo sábado, quando visitará o Avaí, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, o Vasco recebe o Tupi, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 4 VASCO

SAMPAIO CORRÊA - Rafael; Léo Rodrigues, Mimica (Elí Sabiá), Luiz Gustavo e Guilherme Santos; Diego Lorenzi, Arlindo Maracanã (Carlos Alberto), Daniel Barros e Pedrinho; Edgar e Pimentinha (Daniel Amora). Técnico: Petkovic.

VASCO - Martín Silva; Madson, Jomar (Rafael Vaz), Rodrigo (Aislan) e Júlio César; Marcelo Mattos, Julio dos Santos (Yago Pikachu), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Riascos. Técnico: Jorginho.

GOLS - Riascos, aos 13 minutos do primeiro tempo; Nenê, aos 24 do primeiro e aos 17 e 35 do segundo.

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Léo Rodrigues (Sampaio Corrêa); Yago Pikachu e Nenê (Vasco).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).