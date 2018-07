Com 3 de Ricardinho, Portugal goleia e avança como líder no Mundial de Futsal

Com três gols de Ricardinho, eleito o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos, Portugal goleou o Usbequistão por 5 a 1, em duelo encerrado no fim da noite de sexta-feira, em Medellín, e avançou às oitavas de final do Mundial de Futsal como líder do Grupo A da competição realizada na Colômbia.

O resultado fez os portugueses chegarem aos sete pontos na rodada final desta chave. A seleção da casa, por sua vez, também se garantiu nas oitavas ao bater o Panamá por 4 a 3, em Cali, e assegurar a vice-liderança da chave, com cinco pontos.

Pelo regulamento do Mundial, que conta com 24 países divididos em seis grupos, as duas primeiras colocadas de cada chave se classificam às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros de toda a competição.

Outras duas seleções que asseguraram classificação à próxima fase nesta sexta-feira foram a Rússia e a Tailândia. Com 100% de aproveitamento até aqui, os russos avançaram como líderes do Grupo B ao golearem Cuba por 7 a 1, em Cali, e chegarem aos nove pontos. Já os tailandeses conquistaram a vice-liderança e a consequente vaga nas oitavas ao baterem o Egito por 3 a 1, em Medellín, e terminarem a primeira fase com seis pontos.