Com 3 de Rodriguinho, América-MG faz 5 a 0 no Sport O América-MG enfim encerrou seu jejum de vitórias em casa, no Estádio Independência, na noite desta terça-feira. Sem tomar conhecimento do Sport, aplicou 5 a 0 em noite inspirada do meia Rodriguinho, autor de três gols e uma assistência. O time não vencia no estádio desde março, em triunfo sobre o Divinópolis, ainda pelo Campeonato Mineiro.