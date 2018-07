Com 3 de Ronaldo e 3 de Benzema, Real arrasa Levante Com atuações destacadas de Cristiano Ronaldo e Benzema, o Real Madrid atropelou o Levante nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, ao golear o rival por 8 a 0, no duelo de ida entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Rei.