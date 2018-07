Com 3 de Suárez e duas assistências de Neymar, Barça passa pelo Eibar

O Barcelona até tomou um susto ao levar um gol no início, mas contou com nova boa atuação e com outra ainda mais decisiva de Luis Suárez, que balançou as redes três vezes, para vencer o Eibar por 3 a 1, de virada, neste domingo, no Camp Nou. O resultado fez o time catalão chegar aos 21 pontos, empatado com o líder Real Madrid, que está em vantagem por ter melhor saldo de gols.

Sem mais uma vez poder contar com Lionel Messi, que continua se recuperando de lesão, o Barça novamente teve Neymar como o seu motorzinho no ataque. Entretanto, quem saiu na frente foi o Eibar, que estacionou nos 13 pontos com a derrota deste domingo e ocupa a sétima posição da tabela.

Aos 9 minutos do primeiro tempo, após roubada de bola na intermediária, Keko foi acionado na cara de Bravo e dividiu com o goleiro chileno. No rebote, a bola sobrou para Bastón, que chutou de fora da área rasteiro para abrir o placar para os visitantes.

Após o gol, porém, o Barcelona não desanimou e achou o empate já aos 20 minutos. Neymar fez linda jogada pela esquerda, onde ele se livrou de vários marcadores com belos dribles e depois tocou para Busquets, que lançou Sandro. E o jovem atacante, escolhido por Luis Enrique para substituir Messi, só escorou para Suárez tocar de cabeça para as redes.

E, após não conseguir mais movimentar o placar na primeira etapa, o Barça virou o jogo já aos 2 minutos do segundo tempo. Neymar ganhou uma dividida pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a grande área e tocou para Suárez, perto da marca do pênalti, iludir um defensor na matada de bola e chutar rasteiro no canto esquerdo do goleiro: 2 a 1.

E o Barça fechou o placar aos 39 minutos. Neymar deu mais um belo drible, desta vez na intermediária, e lançou com precisão para Suárez, que passou por um marcador com uma matada no peito e finalizou em seguida para decretar o 3 a 1.

Outros dois jogos já foram disputados neste domingo no Espanhol. Em um deles, a Real Sociedad fez bonito ao golear o Levante, fora de casa, e se afastou da zona de rebaixamento, chegando aos nove pontos na 14ª posição. Já o Levante amarga a lanterna, com seis. O mexicano Carlos Vela, com dois gols, foi o destaque do jogo.

Já Las Palmas e Villarreal ficaram no 0 a 0 em resultado ruim para os dois times. Atuando em casa, o Las Palmas ficou na zona de rebaixamento, em 18º, com seis pontos, enquanto o Villarreal ficou com 17 pontos, em quarto lugar, e desperdiçou a chance de ultrapassar o terceiro colocado Celta, que tem 18 e foi derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid, no sábado, em Vigo.