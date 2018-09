Com 3 derrotas seguidas, Vasco pega Vitória para se afastar da zona da degola

Depois de três derrotas nos últimos três jogos sob o comando de Alberto Valentim, o Vasco enfrenta o Vitória, fora de casa, neste domingo, com a necessidade de triunfar para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 24 pontos, o time carioca tem apenas um ponto a mais que Sport e Ceará, logo abaixo, e dois a mais que a Chapecoense.

E a próxima rodada apresenta uma dificuldade adicional: o time ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. "Temos que colocar na cabeça que todas as partidas são complicadas. Agora iremos enfrentar um adversário que também está pressionado, então temos que ter tranquilidade e colocar em prática o que fazemos nos treinos. Vencer é importante para pegarmos confiança", afirmou Yago Pikachu.

O zagueiro Werley, fora de boa parte do Brasileirão por causa de uma fratura no braço esquerdo, está recuperado e pede mais empenho para que a equipe saia da atual posição. Ele está relacionado para a partida no Barradão. "Acho que é uma zona perigosa em que ninguém quer estar perto (zona de rebaixamento). Precisamos de mais dedicação para colocar o Vasco onde merece, na briga pelo título", afirmou o defensor.

O ataque também perdeu o fôlego nos últimos jogos, em que pese o acréscimo técnico de Máxi López, autor do gol na última partida, a derrota por 2 a 1 para o América Mineiro, e destaque isolado do time vascaíno. Na Bahia, ele será a grande esperança de gols. O trunfo da equipe foi a semana toda de treinamento antes do jogo diante dos baianos. "O trabalho do dia a dia me faz acreditar que podemos buscar a recuperação. Vamos ser fortes para reagir", disse Valentim.