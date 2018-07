Com 3 gols contra, Liverpool vence na Copa da Inglaterra

Apesar da goleada, a partida não começou fácil para o Liverpool. A equipe até saiu na frente logo no início, com o zagueiro Skrtel, aos cinco minutos, mas LuaLua deixou tudo igual, aos 17.

Foi aí que o Brighton começou a ajudar o adversário. No final do primeiro tempo Bridcutt tocou contra a própria meta e deu a vantagem ao Liverpool. Na volta do intervalo, o atacante Carroll marcou e ampliou o placar para 3 a 1.

Aos 26 minutos, novamente Bridcutt marcou, outra vez contra, e transformou a vitória em goleada. Três minutos depois, Dunk também tocou contra o próprio gol e fez o quinto do Liverpool. Aos 40, Luis Suárez, que havia perdido um pênalti, fez o seu e deu números finais à partida.

Nas quartas de final, o Liverpool enfrentará no final de semana do dia 17 de março, o Stoke City, que passou pelo Crawley neste domingo. No outro confronto já definido, o Everton receberá o Sunderland, enquanto o vencedor do confronto entre Stevenage e Tottenham enfrentará o Bolton, e quem passar de Chelsea e Birmingham pega o Leicester.