Com 3 gols de Aduriz, Athletic Bilbao vence e vai ao 7º lugar do Espanhol Com três gols de Aduriz, o Athletic Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0, fora de casa, neste domingo, e se garantiu na sétima posição do Campeonato Espanhol, com 20 pontos. Assim, a equipe ficou logo abaixo da zona de classificação para a Liga Europa, hoje fechada pelo Villarreal, que em outro duelo do dia foi batido por 2 a 0 pelo Getafe e estacionou nos 20 pontos.