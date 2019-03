Com 3 gols de dinamarquês, RB Leipzig goleia Hertha e segue em 3º no Alemão

Com três gols do dinamarquês Yussuf Poulsen, o RB Leipzig não deu qualquer chance ao Hertha Berlin neste sábado e sustentou a terceira colocação no Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time de Leipzig aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o rival, reforçando sua posição na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O resultado levou o RB Leipzig aos 52 pontos, cinco acima do Borussia Mönchengladbach, quarto colocado - somente os quatro primeiros se classificam para a principal competição europeia de clubes. O Hertha soma 35 e ocupa apenas a 10ª posição da tabela. O líder é o Borussia Dortmund, com 63.

O grande destaque da partida foi o atacante Yussuf Poulsen. O autor de três gols na partida tem 24 anos, foi revelado pelo dinamarquês Lyngby BK e defendeu a seleção do seu país desde a base, na equipe sub-16. No RB Leipzig desde 2013, fez neste sábado sua melhor partida da temporada até agora.

Depois que Emil Forsberg abriu o placar aos 17 minutos de jogo, Poulsen anotou o seu primeiro aos 27 do primeiro tempo. No segundo tempo, marcou duas vezes em apenas seis minutos, aos 11 e aos 17. Amadou Haidara, com seu primeiro gol entre os profissionais, selou a goleada aos 19 minutos da etapa final.