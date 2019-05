Com 3 gols de Hernane, Sport bate Londrina e entra no G-4 da Série B

Em noite inspirada do centroavante Hernane, o Sport venceu o Londrina por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brocador marcou os três gols da equipe pernambucana na noite desta sexta-feira.

Com o resultado, o time da casa chegou aos nove pontos, dormindo dentro do G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B. No entanto, a quarta posição está ameaçada por Cuiabá, Atlético-GO, Oeste e Paraná, que ainda jogam na rodada.

O Londrina, com dez pontos, perdeu a chance de assumir a liderança, e permanece em segundo, com dez pontos, mesma pontuação do líder Bragantino que tem saldo de gols superior (5 a 2).

Empurrado por sua torcida, o Sport começou melhor e exigiu algumas defesas do goleiro Matheus Albino nos primeiros minutos, enquanto o Londrina apostava nos contragolpes, mas pecava no último passe.

Aos 30 minutos, justamente quando o ímpeto do time da casa parecia diminuir, o atacante Hernane Brocador abriu o placar. Guilherme cruzou da direita e o centroavante se esticou para antecipar a marcação e completar para o fundo do gol.

Logo no início da segunda etapa, aos 12 minutos, a presença de área do Brocador funcionou novamente. Ezequiel cruzou da direita e Hernane, com o peito, completou para o gol.

A resposta do Londrina, no entanto, foi imediata. Apenas três minutos mais tarde, Higor Leite cobrou falta e o zagueiro Augusto completou de cabeça para descontar o placar.

Na sequência, aos 18, Uelber foi derrubado por Sander dentro da área e o árbitro paraibano Wagner Reway marcou pênalti. Germano cobrou bem e empatou.

Mas a noite era mesmo de Hernane. Os dois gols do Londrina em seis minutos não foram suficientes para evitar a derrota porque, aos 29, Hyuri cruzou e o Brocador estava novamente no lugar certo para completar e marcar o seu terceiro gol no jogo, garantindo a vitória.

O Sport já volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Operário-PR, no estádio Germano Krueger, em Ponta Grossa (PR), pela sexta rodada da Série B. No sábado, dia 1º de junho, o Londrina visita o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 3 x 2 LONDRINA

SPORT - Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Charles, João Igor (Hyuri) e Sammir (Leandrinho); Ezequiel (Yago), Hernane e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Marcondes e Felipe; Rômulo, Germano e Higor Leite (Arthur Caculé); Marcelinho (Paulinho Moccelin), Alisson Safira (Uelber) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

GOLS - Hernane, aos 29 minutos do primeiro tempo. Hernane aos 12 e aos 29, Augusto, aos 15, e Germano (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

RENDA - R$ 185.036,00.

PÚBLICO - 12.028 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).