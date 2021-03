Com 3 gols de Lewandowski, Bayern de Munique atropela o Stuttgart no Alemão

O Bayern de Munique entrou em campo inspirado, neste sábado, e decidido a mostrar sua superioridade contra o Stuttgart, mesmo com um jogador a menos em grande parte do duelo. Com três gols do atacante Robert Lewandowski, que se tornou o segundo maior artilheiro da Bundesliga, a equipe bávara deu show e goleou o rival por 4 a 0, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Alemão.

O feito escancara mais uma vez a bela campanha do time comandado por Hans-Dieter Flick e o mantém firme na liderança da liga alemã, apesar da perseguição do vice-líder RB Leipzig. Com a vitória, o Bayern de Munique conta com 61 pontos, quatro a mais que o Leipzig, que venceu o Arminia Bielefeld por 1 a 0 na sexta-feira, na abertura da rodada. Já o Stuttgart continua em oitavo lugar, com 36 pontos.

A partida já se iniciou em ritmo acelerado, com o líder se colocando e pressionando para abrir o placar. O primeiro lance importante foi a expulsão de Davies, aos 12 minutos, após entrada forte em Endo. Sem reclamações, o atleta canadense deixou o campo. Com isso, os bávaros poderiam ficar impactados e com dificuldades para superar o adversário. Não foi, contudo, o que aconteceu.

Em poucos minutos, Lewandowski reagiu e abriu o placar com assistência de Gnabry aos 17 minutos. Apenas cinco minutos depois, foi a vez de Gnabry deixar sua marca ao receber passe de Sané e mandar direto para as redes de Kobel.

Sem nem dar tempo para o adversário se recuperar do feito, aos 23 minutos, o goleador polonês marcou novamente, ao receber cruzamento impecável de Muller. O placar foi fechado pelo atacante aos 39 minutos, recebendo assistência novamente de Muller. No segundo tempo, o time bávaro administrou o resultado.

Com o show neste sábado, Lewandowski chegou à marca de 271 gols no Campeonato Alemão, com 35 apenas nesta temporada e se tornou o segundo maior artilheiro da Bundesliga, atrás apenas de Gerd Muller, que ostenta 365 tentos. Considerando que há ainda oito rodadas pela frente, se mantiver esses números avassaladores, o atacante deve se sagrar o maior artilheiro em uma única temporada da história da Bundesliga. O detentor da marca é Muller, com 40 gols na temporada de 1971/1972.

A manhã deste sábado foi de sorte para as outras equipes do G-4. O Wolfsburg enfrentou o Werder Bremen e, contando com um gol contra, venceu por 2 a 1. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, goleou o Union Berlin por 5 a 2, também com um gol contra no primeiro tempo.

Com os resultados, o Wolfsburg fica como terceiro colocado, com 51 pontos e, logo em seguida, vem o Eintracht Frankfurt, na quarta posição, com 47 pontos. O Werder Bremen, por sua vez, está em 12º, com 30 pontos, enquanto o Union Berlin segue em sétimo lugar, com 38 pontos.

Por fim, o Borussia Dortmund enfrentou o Colônia e empatou por 2 a 2. Após iniciar a partida na frente com um gol de Haaland, viu o adversário virar o jogo e apenas conseguiu o embate aos 45 minutos da segunda etapa, com outro tento do fenômeno norueguês, cobiçado pelos principais clubes da Europa. O placar deixa o time aurinegro em quinto, com 43 pontos, já o Colônia segue em 14º, com 23.