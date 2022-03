Com 3 gols de Lewandowski, Bayern massacra o Salzburg na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ao golear o RB Salzburg, da Áustria, por 7 a 1, na Allianz Arena, em Munique. O atacante polonês Robert Lewandowski foi o destaque da partida, com três gols. Ele é o artilheiro da competição com 12.

A expectativa em Munique era de um jogo equilibrado e repleto de emoções como havia sido na partida de ida na Áustria, quando os times ficaram no empate por 1 a 1. O começo ratificou tudo isso e com dois minutos a partida já somava três belas oportunidades de gol.

Lewandowski, que sequer finalizou a gol no primeiro duelo, quase abriu o placar com um minuto de jogo, mostrando que estava com forme de gols. O Salzburg não se intimidou e devolveu o ataque alemão com Capaldo e Kristensen.

O duelo continuou bastante disputado, mas aos 12 minutos, Wober derrubou Lewandowski dentro da área. O artilheiro bateu com categoria e abriu o placar.

O Salzburg achou que poderia equilibrar a disputa e partiu para o ataque. Até exigiu bom desempenho do veterano goleiro Neuer, que voltou de contusão, mas o time austríaco apresentou mais uma vez sua fragilidade defensiva.

Wober voltou a derrubar Lewandowski. O VAR dedou que foi dentro da área e o polonês mais uma vez cobrou o pênalti com maestria: 2 a 0, aos 21 minutos.

Dois minutos depois, agora com a bola rolando, Lewandowski fez o terceiro dele na partida, o 12º nesta edição da Liga dos campeões e o 85º em toda a sua história na principal competição de clubes da Europa. Lançado, o centroavante disputou com o goleiro, viu a bola bater na trave e só empurrou para dentro.

Destroçado, o Salzburg perdeu todas as suas forças e ainda viu Gnabry aproveitar uma saída errada de bola para fazer o quarto gol do Bayern, aos 31 minutos.

O segundo tempo serviu de treino para o Bayern, pois o Salzburg apenas torcia para o tempo passar rápido. Com isso, após boa troca de passes, Thomas Müller girou bonito para fazer o quinto gol da partida, aos nove minutos.

A partir daí, o Bayern adiantou sua equipe até a metade de campo e passou a abusar da troca de passes. A atitude do time alemão pareceu irritar os austríacos, que forçaram a marcação, mostraram dignidade e conseguiram o gol de honra aos 25 minutos, com Kjaergaard. A forte finalização acertou o ângulo direito de Neuer, que nem se mexeu.

A tentativa de forçar a marcação cansou o Salzburg, com isso havia tempo para mais gols do Bayern. Aos 38, após mais uma troca de passes, Thomas Müller fez o sexto. Aos 40, com direito a toque de calcanhar de Lewandowski, Sane fechou: 7 a 1.