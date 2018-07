Com 3 gols de Magno Alves, Ceará goleia lanterna ABC

SÃO PAULO - Com três gols de Magno Alves e outro de Lulinha, ex-Corinthians, o Ceará goleou o lanterna ABC por 4 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 22ª rodada da Série B. O time cearense conseguiu sair do sufoco e afundou ainda mais o adversário. A vitória fez o Ceará se distanciar da zona de rebaixamento do campeonato, chegando aos 29 pontos. Enquanto isso, o ABC não manteve o embalo da rodada anterior, quando derrotou o Sport, e continua com apenas 17 pontos em 22 jogos, na lanterna da disputa.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Ceará, que precisou de 22 minutos para marcar dois gols. Aos 18, o goleiro Getúlio Vargas afastou mal cruzamento de Marcos e a bola sobrou para Magno Alves, que dominou e bateu para o gol aberto. Na sequência, o atacante recebeu de Mota, driblou o goleiro e tocou para o gol aberto, fazendo 2 a 0. A situação do time potiguar ficou ainda mais complicada depois da expulsão do atacante Rodrigo Silva.

Assim como no primeiro tempo, a etapa final também foi totalmente dominada pelo Ceará, que transformou a vitória em goleada. Logo aos três minutos, Magno Alves tabelou com Mota e tocou na saída do goleiro adversário, fazendo 3 a 0. E aos 18, Magno Alves invadiu a área e tocou para Lulinha, que teve apenas o trabalho de empurrar para o gol: 4 a 0. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando acontece a 23ª rodada da Série B. O Ceará recebe o Oeste, novamente na Arena Castelão, em Fortaleza. E o ABC enfrenta o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 4 x 0 ABC

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Diego Ivo, Potiguar (Douglas) e Hélder (Helder Santos); João Marcos, Ricardinho, Rogerinho e Lulinha; Magno Alves (Léo Gamalho) e Mota. Técnico - Sérgio Soares.

ABC - Getúlio Vargas; Bileu, Flávio Boaventura, Rogélio e Rodolfo Testoni; Edson, Daniel Paulista, Giovanni Augusto (Somália) e Erick Flores (Alvinho); Rodrigo Silva e Pingo (Schwenck). Técnico - Roberto Fernandes.

GOLS - Magno Alves, aos 18 e aos 22 minutos do primeiro tempo; Magno Alves, aos três, e Lulinha, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Hélder e Helder Santos (Ceará); Erick Flores (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Silva.

RENDA - R$ 71.451,00.

PÚBLICO - 7.386 pagantes (7.998 total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).