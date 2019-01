Com 3 gols de Ricardo Oliveira, Atlético-MG goleia o Boa na estreia pelo Mineiro

O Atlético-MG começou muito bem a temporada de 2019. E com o faro de artilheiro de Ricardo Oliveira, autor de três gols, já afiado. Neste domingo, com o apoio do torcedor no estádio Independência, em Belo Horizonte, o time alvinegro aplicou uma goleada por 5 a 0 contra o Boa, pela rodada de estreia do Campeonato Mineiro. Cazares, em cobrança de falta, e Elias completaram o placar.

Com os três primeiros pontos, o Atlético-MG termina a primeira rodada com a mesma pontuação do rival Cruzeiro, que fez 3 a 1 no Guarani, em Divinópolis (SP), no último sábado, e do novato Tupynambás, de Juiz de Fora (MG), que goleou o Villa Nova por 5 a 1, mesmo jogando em Nova Lima (MG). O Boa é o lanterna por ter pior saldo de gols.

Pela segunda rodada, os dois times entrarão em campo nesta quarta-feira. Às 19h15, o Atlético-MG enfrentará o Tombense, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Um pouco mais tarde, às 20 horas, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), o Boa tenta a recuperação contra o Guarani.

Em campo, o Atlético-MG mostrou enorme superioridade mesmo tendo menor tempo de preparação na pré-temporada do que o adversário. Logo aos dois minutos, Luan mandou uma bola na trave. Cinco minutos depois, começou o seu dueto com Ricardo Oliveira - foram duas assistências para os gols do centroavante. No lance, após a cobrança de um escanteio pela direita, Réver subiu e tentou a finalização de cabeça. A bola ficou nos pés de Luan, que ajeitou para Ricardo Oliveira finalizar de primeira.

Mesmo em desvantagem, o Boa procurava o ataque, mas mostrava ineficiência quando chegava perto da área rival. Aos 25 minutos, foi castigado com o segundo gol atleticano. Após boa triangulação entre Cazares, Luan e Ricardo Oliveira, Luan deu mais um passe no capricho para o centroavante, que dominou e finalizou no canto esquerdo do goleiro Renan Rocha.

Até o intervalo, o Atlético-MG teve mais uma chance com Ricardo Oliveira, mas foi o Boa que quase marcou o seu gol não fosse duas grandes defesas em sequência do goleiro Victor em chutes de James Dean e Gindré.

Na segunda etapa, o time alvinegro administrou o resultado e com tranquilidade construiu a goleada. Logo aos sete minutos, Ricardo Oliveira fez o seu terceiro ao aproveitar na área um rebote do goleiro após chute do zagueiro Rever. Aos 33, foi a vez do equatoriano Cazares marcar o seu em uma cobrança de falta. E, aos 43, o quinto saiu com Elias após uma assistência, de bicicleta, de Luan.