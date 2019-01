Com 3 gols de Ronaldinho, seleção de futebol de areia vence no adeus de Jorginho

Com a presença de Ronaldinho Gaúcho, que vestiu a camisa 10 e a braçadeira de capitão, a seleção brasileira de futebol de areia derrotou o Japão por 11 a 4, neste domingo, em amistoso disputado no Parque Olímpico da Barra, no Rio, e que marcou a despedida de Jorginho da equipe nacional.

Convidado pelo "dono da festa", Ronaldinho até iniciou a partida entre os titulares. Ele fez vários lances plásticos e marcou três gols no último duelo de Jorginho, de 44 anos, no futebol de areia. O craque, porém, demorou a engrenar, tanto que só foi marcar os seus gols no terceiro tempo, tendo desperdiçado uma chance incrível, de calcanhar, no primeiro.

Jorginho defendeu a seleção brasileira durante 24 anos, período em que conquistou nove títulos mundiais. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo em três oportunidades, em 1999, 2000 e 2004.

"Você merece tudo, tudo, tudo. Muito obrigado, um dia inesquecível na minha vida", disse Ronaldinho, ao homenagear Jorginho, que também recebeu uma placa das mãos de Claudio Adão e Junior.

Bruno Xavier (3), Mauricinho (2) e Rodrigo também marcaram para a seleção brasileira. E Jorginho deixou a sua marca duas vezes. "Obrigado. É o que tenho a dizer neste dia. Ter o Ronaldinho do meu lado neste momento é sinal de que tudo valeu à pena. Toda minha dedicação em 24 anos neste esporte valeu demais. Agora é descansar e continuar torcendo para que o beach soccer evolua cada vez mais. Meu muito obrigado a todos, do fundo do coração", disse Jorginho.

As seleções já haviam se enfrentado em amistoso no sábado, com vitória do Brasil por 5 a 1 sobre o Japão.