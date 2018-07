Com 3 gols de Salah, Roma bate Bologna e se garante na vice-liderança do Italiano

Com três gols marcados pelo egípcio Mohamed Salah, a Roma venceu o Bologna por 3 a 0, em casa, no último jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Italiano, e se garantiu na vice-liderança da competição, com 26 pontos.

O resultado foi importante também pelo fato de que horas mais cedo o Milan derrotou o Palermo por 2 a 1 e chegou aos 25 pontos, assumindo o segundo lugar provisório antes de terminar o dia em terceiro lugar. Para completar, a equipe da capital nacional manteve a sua perseguição à líder Juventus, que em outro confronto deste domingo passou pelo Chievo, também pelo placar de 2 a 1, e foi aos 30 pontos.

No confronto deste domingo, Salah abriu o placar para a Roma no Estádio Olímpico aos 13 minutos do primeiro tempo, antes de decretar o 3 a 0 balançando as redes aos 18 e aos 26 da etapa final.

A derrota fora de casa deixou o Bologna estacionado nos 13 pontos, agora na 15ª posição, mas ainda com seis pontos de vantagem para o Pescara, que encabeça a zona de rebaixamento na 18ª colocação.

Após a pausa motivada pela disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a Roma só voltará a campo pelo Italiano no próximo dia 20, contra a Atalanta, fora de casa. No mesmo dia, o Bologna buscará a reabilitação diante do Palermo em seus domínios.