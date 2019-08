Com 3 gols de Timo Werner, RB Leipzig bate Mönchengladbach e segue 100% no Alemão

Com três gols do atacante Timo Werner, o RB Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, nesta sexta-feira, fora de casa, na abertura da terceira rodada do Campeonato Alemão, e manteve os 100% de aproveitamento na competição.

Em um jogo bastante disputado, a atuação de Timo Werner foi o destaque. Rápido, forte e preciso, o jogador da seleção alemã contabiliza agora cinco bolas na rede em apenas três jogos nesta edição do torneio nacional.

Já os mandantes deste confronto amargaram a primeira derrota neste Alemão e estacionaram nos quatro pontos, na sétima posição, logo abaixo da zona de classificação para a Liga Europa, hoje fechada pelo Bayern de Munique, sexto colocado e que neste sábado enfrentará o Mainz, em casa.

O primeiro gol de Timo Werner no duelo desta sexta foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo. Lançado no meio da zaga, ele invadiu a área em alta velocidade e demonstrou categoria ao tocar entre as pernas do goleiro Sommer, da seleção suíça.

E o atacante aumentou a vantagem do Leipzig logo aos dois minutos da etapa final. Em um contra-ataque, o centroavante escapou pelo meio e tocou na saída do goleiro.

Aos 45, o Borussia Mönchengladbach diminuiu com Embolo, de cabeça, graças a uma falha geral da zaga adversário. Mas ainda havia tempo para o terceiro gol dos visitantes, mais uma vez com Timo Werner. Após tiro de meta cobrado pelo goleiro húngaro Gulacsi, o zagueiro Ginter cabeceou errado e a bola sobrou para o artilheiro do Campeonato Alemão: 3 a 1.