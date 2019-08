Com 3 gols em 12 minutos, Eintracht Frankfurt vira e avança na Copa da Alemanha

Com três gols em pouco mais de 12 minutos do croata Ante Rebic, o Eintracht Frankfurt passou, de virada, pelo Waldhof Mannheim com um gordo placar de 5 a 3 na Copa da Alemanha, neste domingo.

Semifinalista do torneio de mata-mata na última temporada, a equipe teve muita dificuldade para superar o modesto clube da terceira divisão alemã. Esta esteve à frente no placar por duas vezes no Estádio Carl-Benz, em Mannheim, mas não conseguiu sacramentar sua vaga na próxima fase.

Sulejmani fez dois gols para a equipe do sudoeste da Alemanha ainda antes do 12º minuto de jogo. Aos 21, Kamada diminuiu para o Eintracht e Kostic empatou para a equipe visitante pouco antes da ida para o intervalo.

Já aos 7 do segundo tempo, Marx pôs o Waldhof novamente à frente na disputa e encheu de esperanças da torcida local em relação à vaga na próxima fase. Até que Rebic resolveu acordar no jogo e marcou um aos 31, o segundo aos 36 e o terceiro aos 43 minutos, decretando a classificação para o time de Frankfurt, que tem quatro taças da competição no currículo.

Outro time da primeira divisão nacional que se classificou na Copa da Alemanha neste domingo foi o Hertha Berlin. A equipe despachou o Eichstatt com uma goleada de 5 a 1. Os gols do triunfo foram anotados por Darida, Ibisevic (duas vezes), Kalou e Esswein - Kugel descontou para o time da casa.

Da mesma forma, Union Berlin, que aplicou um 6 a 0 no Halberstadt; St. Pauli (3 a 3 no tempo normal e vaga nos pênaltis por 4 a 3) sobre o Luebeck; RB Leipzig diante do Osnabrück (3 a 2); Paderborn contra o Rodinghausen (3 a 3 e 4 a 2 nos penais) e o Colônia frente ao Wehen Wiesbaden (3 a 3, com 3 a 2 nos pênaltis) foram outros clubes que estarão elite alemã - que terá início na próxima sexta-feira - a se classificar neste domingo.