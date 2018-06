Com 3 gols em 5 minutos, Novorizontino bate Ituano de virada no Paulistão

O Novorizontino aproveitou um "apagão" de cinco minutos do Ituano e conseguiu uma virada heroica no final da noite deste sábado. Com três gols neste curto período de tempo, o time de Novo Horizonte ganhou por 3 a 2, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Com a vitória, o Novorizontino assegurou a permanência na elite em 2018 e, de quebra, assumiu a vice-liderança do Grupo C, com os mesmos 14 pontos do São Bento, mas na frente devido ao número de vitórias (4 contra 3). O Ituano vinha de duas vitórias seguidas e, também com 14 pontos, é o segundo colocado do Grupo A, podendo ser ultrapassado pelo Bragantino no complemento da rodada.

A partida começou bastante equilibrada. O Ituano foi o primeiro a assustar aos 14 minutos, quando Guilherme soltou a bomba de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e passou raspando a trave. Na sequência, Léo tentou afastar cruzamento e por muito pouco não marcou gol contra. No contra-ataque, o time de Itu abriu o placar aos 25 minutos.

Igor recebeu lançamento de Marcelinho e, na saída do goleiro, tocou para Júnior Santos, que completou para o gol aberto. Na sequência, Alison acertou uma cotovelada em Anderson Safira e foi expulso. Com um homem a mais, o Novorizontino se lançou em busca do empate e criou boas oportunidades através de Tony e Vagner, mas em ambos os lances o goleiro Vagner evitou o gol.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Anderson Salles saiu jogando errado e permitiu o contragolpe do Ituano. Júnior Santos lançou Marcelinho, que bateu com categoria por cima de Oliveira. O gol foi um balde de água fria no time da casa. E Anderson Salles teve uma chance de se redimir no lance seguinte, mas perdeu o gol praticamente em cima da linha após cobrança de escanteio.

E o que ninguém esperava aconteceu: a virada do Novorizontino em apenas cinco minutos. Alisson Safira marcou o primeiro aos 14 minutos após cruzamento de Jean Carlos e empatou três minutos depois ao aproveitar rebote de Vagner. Aos 19, Jean Carlos cobrou escanteio e Adilson Goiano foi lá em cima para colocar o time da casa na frente.

O Ituano quase empatou aos 27 minutos, mas Oliveira defendeu finalização de Marcelinho. Juninho desperdiçou uma chance incrível de garantir de vez a vitória para o Novorizontino quase em cima da linha da meta. Depois disso, o time da casa passou a administrar a posse de bola para comemorar a permanência na elite.

O Novorizontino volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Santos, às 19h30, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, enquanto o Ituano enfrenta o São Bento na terça-feira, às 19h15, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os jogos são válidos pela 11.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 X 2 ITUANO

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Éder, Anderson Salles e Tiago Costa (Reverson); Jean Patrick (Valdeir), Adilson Goiano e Jean Carlos; Juninho, Alisson Safira (Lucas Siqueira) e Cléo Silva. Técnico: Doriva.

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Léo, Alison e Raul (Giba); Baralhas, Marcos Serrato e Guilherme (Rodrigo Sam); Claudinho, Júnior Santos e Marcelinho (William Henrique). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Júnior Santos, aos 25 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, a 1, Alisson Safira, aos 14 e aos 17, e Adilson Goiano, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Alisson Safira e Adilson Goiano (Novorizontino); Raul, Rodrigo Sam e Marcos Serrato (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Alison (Ituano).

RENDA - R$ 50.965,00.

PÚBLICO - 2.307 (total).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).