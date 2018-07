Com 3 gols em seis minutos, Avaí bate Paraná em casa

O Avaí entrou em campo debaixo de uma garoa e em crise, vindo de três derrotas consecutivas - para Atlético Paranaense, Goiás e Bragantino. Um dia antes do jogo foram dispensados cinco atacantes: Ricardo Jesus, Nunes, Ronaldo Capixaba, Kléberson e Fábio Santos.

Mas para quem esperava dificuldades, por ironia do destino nunca foi tão fácil abrir uma vantagem de três gols em apenas seis minutos. No primeiro minuto, Acosta fez o passe para Jefferson Maranhão, que driblou o zagueiro Alex Alves e bateu forte de direita. Aos três, Laécio entrou na área nas costas da defesa, driblou o goleiro Thiago Rodrigues e finalizou de bico. Aos seis, de falta, Fred ampliou encobrindo a barreira.

O Paraná, que iniciou o jogo com apenas um atacante, se abriu um pouco e diminuiu aos 26 minutos, em uma cobrança de falta de Fernandinho. Ele bateu cruzado para a área, ninguém tocou na bola e o goleiro Moretto foi enganado. Em seguida, Toninho Cecílio colocou dois atacantes no Paraná: Marquinhos e Geraldo entraram, respectivamente, nas vagas do zagueiro Amarildo e do volante Vandinho.

No segundo tempo, o ritmo diminuiu. Os times até tentaram tocar a bola e buscar os gols, mas sem intensidade. O Avaí ainda chegou mais perto, acertando duas vezes a trave adversária em finalizações de Julinho e Laécio. Apesar da vontade, os times não mudaram o placar.

A 34.ª rodada será aberta na próxima terça e com a presença do Paraná que, em casa, recebe o ABC, às 21 horas. Na próxima sexta, no mesmo horário, o Avaí vai sair diante do Ceará, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 x 1 PARANÁ

AVAÍ - Moretto; Arlan, Fred, Jailton e Julinho; Bruno Silva, Pirão, Mika (Diogo Orlando) e Jefferson Maranhão (Erick Flores); Diogo Acosta (Evando) e Laécio. Técnico: Argel Fucks.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Anderson, Alex Alves e Amarildo (Marquinhos); Paulo Henrique, Vandinho (Geraldo), Lucas Souza (Wendel), Douglas Packer, Lúcio Flávio e Fernandinho; Arthur. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Jefferson Maranhão, a 1, Laécio, aos 3, Fred, aos 6, e Fernandinho, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Julinho (Avaí); Anderson, Geraldo e Douglas Packer (Paraná).

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto (SP).

RENDA - R$ 11.645,00.

PÚBLICO - 1.320 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).