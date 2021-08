Com 3 jogos em 11 dias, seleção focará em recuperar jogadores entre as partidas das Eliminatórias

Serão 11 dias entre apresentação dos atletas e o terceiro jogo da seleção brasileira na Data Fifa de setembro. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, o Brasil entrará em campo no dias 2, 5 e 9 para enfrentar Chile (em Santiago), Argentina (em São Paulo) e Peru (no Recife), respectivamente. Diante deste cenário, a comissão técnica preparou uma programação voltada para a recuperação dos jogadores durante este período.

"Nosso grande desafio será individualizar as cargas de atividades com cada jogador para que estejam todos aptos para as três partidas. Nesse ponto, o trabalho regenerativo será fundamental durante este período Fifa", disse Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção brasileira.

Leia Também Brasil ultrapassa a França e assume 2º lugar no ranking da Fifa; Bélgica lidera

Uma das medidas tomadas visando a recuperação dos atletas entre uma partida e outra será o pernoite no Chile entre os dias 2 e 3 de setembro. Após o duelo com os chilenos, a delegação permanecerá em Santiago, capital do país. O objetivo é proporcionar uma boa alimentação e noite de sono, conforme explicou o preparador físico da seleção. A equipe retorna ao Brasil na tarde da sexta-feira em voo fretado.

"Poderíamos voltar ao Brasil logo após a partida, mas optamos por priorizar uma boa recuperação aos atletas, com noite de sono completa e também alimentação correta. No domingo entraremos em campo e esta será uma medida importante neste aspecto regenerativo", ressaltou Mahseredjian.

Tradicionalmente, a Data Fifa de setembro carrega uma peculiaridade. Como os campeonatos europeus reiniciam somente em meados de agosto, alguns convocados ainda estão em início de temporada, enquanto que atletas que atuam no Brasil, por exemplo, já estão em plena atividade. Nenhuma novidade, mas que também exige preparação da comissão técnica da seleção, como pontuou Mahseredjian.

"Monitoramos todos os atletas que fazem parte do grupo de observação da comissão técnica. Sabemos exatamente quantos minutos cada um teve em campo até aqui, além de fazermos uma projeção de quantas partidas cada um irá disputar até a data da apresentação. Os campeonatos inglês, espanhol, francês e português, por exemplo, já terão três rodadas disputadas, enquanto o italiano, que começa um pouco depois, terá duas", afirmou.

PROGRAMAÇÃO

No próximo dia 29, a comissão técnica da seleção começa a se apresentar em São Paulo. Por lá, a delegação ficará hospedada e nos dois dias seguintes, já com os jogadores se apresentando, a equipe fará dois treinamentos no CT do Corinthians. Já na quarta-feira, dia 1.º, a atividade está marcada para as 10h30. Às 16 horas, o Brasil viaja para o Chile, onde enfrentará os donos da casa no dia seguinte, às 21 horas (horário local).

A volta ao Brasil será na sexta-feira. No sábado, às 11 horas, a seleção treinará no local da partida do dia seguinte, a Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, o clássico com a Argentina está marcado para as 16 horas.

A seleção ainda fará mais dois treinamentos no CT do Corinthians (nos dias 6 e 7) antes de embarcar para Pernambuco. A viagem para o Recife está marcada para as 20h30 do dia 7. Em solo pernambucano, Tite comandará uma atividade na Arena Pernambuco, às 17h30 do dia 8. Brasil e Peru se enfrentam no dia seguinte, às 21h30. A delegação será liberada após a partida.