Com 3 jovens da base, Palmeiras enfrenta o Sampaio Corrêa

Com novidades na lista de relacionados, a delegação do Palmeiras embarcou na manhã desta terça-feira para São Luís, no Maranhão, onde enfrentará o Sampaio Corrêa nesta quarta, pela Copa do Brasil. Focado na final do Campeonato Paulista, o técnico Oswaldo de Oliveira poupou seus titulares e chamou três jovens da base para complementar o grupo.

As novidades são o lateral-direito Ayrton, o volante Julen, o meia Juninho e o atacante Gabriel Leite. Os três últimos são da base do clube, enquanto Ayrton aguarda uma chance no grupo principal. Ele foi contratado junto ao Coritiba em 2013. Neste ano só jogou dois amistosos.

Entre os jogadores da base, Julen foi vice-campeão brasileiro sub-20 pelo Palmeiras em 2013. Juninho e Gabriel Leite já treinaram com o profissional, principalmente durante a passagem do treinador argentino Ricardo Gareca pela equipe, no ano passado. O meia já estreou entre os profissionais, em clássico com o Santos, no Brasileirão de 2014. Gabriel Leite foi um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com estes atletas mais jovens, Oswaldo formou uma lista de 20 relacionados sem os titulares e sem Cleiton Xavier, que vem sendo opção no banco nos últimos jogos. O grupo palmeirense vai treinar nesta terça no Estádio Castelão, na última atividade de preparação para o jogo de ida contra o Sampaio Corrêa.

Se vencer por dois ou mais gols de diferença no Maranhão, o time paulista elimina o jogo da volta, em São Paulo, e avança direto para a terceira fase da Copa do Brasil.

Confira a lista dos relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Jailson e Fábio;

Laterais: Ayrton e Victor Luis;

Zagueiros: Tobio, Jackson, Wellington e Nathan;

Volantes: Amaral, Renato, Andrei Girotto e Julen;

Meias: Alan Patrick, Juninho, Kelvin e Ryder;

Atacantes: Gabriel Leite, Maikon Leite, Gabriel Jesus e Cristaldo.