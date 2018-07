Com 30 pontos na boca e quadril lesionado, Rodrigo Caio é dúvida para domingo

O zagueiro do São Paulo Rodrigo Caio levou 30 pontos internos na boca após uma cabeçada do zagueiro Vitor Hugo na derrota para o Palmeiras por 2 a 1. O zagueiro também levou uma pancada no quadril no jogo realizado na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Nesta sexta-feira, fará um teste no campo para definir sua escalação na partida de domingo contra o Figueirense, no Morumbi, às 11 horas, pela 24ª rodada do Brasileirão. Se for vetado, Lyanco deverá atuar ao lado de Maicon na zaga.

Além de Rodrigo Caio, o meia Cueva também é dúvida para o jogo de domingo. O peruano, que foi desfalque contra os palmeirenses, reclama de dores musculares após ter defendido sua seleção em dois jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018.

O principal ponto de interrogação do elenco é a escalação de Michel Bastos. De acordo com o auxiliar-técnico Pintado, o jogador está em má fase técnica e física e, por isso, foi cortado da partida diante do Palmeiras. Fontes ligadas à diretoria tricolor, porém, afirmam que o jogador ficou bastante abalado emocionalmente depois da invasão dos torcedores ao Centro de Treinamento na semana passada e pode pedir para deixar o clube.

O lateral-direito argentino Buffarini, que cumpriu suspensão automática na última partida, deverá voltar ao time. Ele ocupará a vaga que foi ocupada por Wesley. A lista para o duelo de domingo será definida apenas no próximo sábado. Depois da derrota para o Palmeiras, o São Paulo ficou estacionado nos 28 pontos, com apenas dois de vantagem para a zona de rebaixamento do Brasileirão.